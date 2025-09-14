Kayserispor - Göztepe Maçı 1-1 Beraberlikle Sona Erdi

(KAYSERİ) - Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı 1-1 sona erdi.

Kayserispor, sahasında Göztepe'yi konuk etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki karşılaşmada, hakemliği Atilla Karaoğlan yaptı. Maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Kayserispor'un golünü 60. dakikada Miguel Cardoso, Göztepe'nin golünü ise 85. dakikada Efkan Bekiroğlu attı.

Bu sonucun ardından Göztepe 9, Kayserispor ise 3 puana yükseldi.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Zecorner Kayserispor deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.