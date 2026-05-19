Kayserispor İçin Yeni Yönetim Süreci Başladı
19.05.2026 20:01
Başkan Büyükkılıç, Kayserispor'un Süper Lig'den düşmesini değerlendirdi ve yeni yönetim sürecini açıkladı.

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayserispor Süper Lig'de devam etseydi çok daha iyi olurdu. Ama mevcut durumu kabulleneceğiz" dedi.

2025 - 2026 sezonu sonunda Süper Lig'den küme düşen ve Seçimli Olağanüstü Genel Kurul kararı alınan Kayserispor için bugün Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bir toplantı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, meslek odaları temsilcileri ve iş insanları katıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bugün burada bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün 51 arkadaşımız hazirun listesinde yer aldı. İsteyen düşüncesini iletti. Önümüzdeki sürece katkıda bulunma adına fikirler paylaşıldı. Bugün 17 arkadaşımız konuştu ama bu süreç burada bitmiş değil. Her zaman şehrimize hizmet eden yatırımcı olarak desteklerini esirgemeyen arkadaşlarımızın düşüncelerine de açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Milletvekillerimizden katılan var, katılamayan var. 10 milletvekilimizin 10'u da yanımızda olacaklarını ilettiler. Kayserispor bu şehrin vazgeçilmezi. Bu konuda hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

'KAYSERİSPOR SÜPER LİG'DE DEVAM ETSEYDİ ÇOK DAHA İYİ OLURDU'

Sezonun sona erdiğini aktaran Başkan Büyükkılıç, "Çıkan sonuç şu; süreç hızlı ilerliyor. Sezon sona erdi. Kayserispor bir Genel Kurul kararı aldı. 31 Mayıs itibarıyla kongre yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa bir hafta sonra gerçekleşecek. Bu süreç içinde yeni bir liste şekillenecek. Yani yeni bir kulüp başkanı, yeni bir yönetim olacak. Bu süreçte mevcut yönetim hala sorumluluğunu sürdürmeli. Bu sorumluluğunu sürdürürken danışma kurulu bağlamında 5 kişilik akil heyeti katkı sağlayacaktır. Bu 5 kişiyi belirledik. İsimlere takılmayın. Benim başkanlığımda süreci yönetecek 5 kardeşiniz. Meslek odalarımızdan beklentilerimizi buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kayserispor Süper Lig'de devam etseydi çok daha iyi olurdu. Ama mevcut durumu kabulleneceğiz" diye konuştu.

'KAYSERİ, KAYSERİSPOR'U SAHİPLENDİ'

Başkan Büyükkılıç, 'Sezon sonunda tekrar Süper Lig'e nasıl çıkarız?' kaygısıyla yol alacaklarını belirterek: "Kayseri, Kayserispor'u sahiplendi. Bugüne kadar sahiplenmedi mi? Tabii ki sahiplendi. Ama bu defa daha farklı. Bu defa tüm siyasi partilerimiz, meslek odalarımız, tüm kurum ve kuruluşlarımız, tüm iş insanlarımız sahiplenecek. Benim gözlemlediğim; yönetimin güven içerisinde oluşturulması, altyapıya önem verilmesi. Daha çok dışarıdan gelen oyuncular yerine kendi öz kaynaklarımızla onları yetiştirerek, geliştirerek sahiplenerek yol alınmasının önemi vurgulandı. Gelir kaynakları oluşturulması yolunda güzel önergelerde bulunuldu. Biz bunların hepsini önemsiyoruz. Önerilere de hala açığız. Zaman daraldığı için mevcut yönetimle iş birliği yapacak ve şekillendirecek bir anlayışa ihtiyaç var. Katılan herkese tekrar teşekkür ederim."

Kaynak: DHA

