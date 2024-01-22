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Kayserispor, İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu - Son Dakika
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Kayserispor, İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu

Süper Lig'in 21'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ligdeki 3'üncü galibiyetini alan İstanbulspor puanını 10'a yükseltirken, ligde üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan ev sahibi Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

Kayserispor, İstanbulspor\'a 1-0 mağlup oldu
22.01.2024 - 22:13,
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Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, -

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Cihan Aydın, Deniz Caner Özaral, Volkan Ahmet Narinç

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit- Hasan Ali Kaldırım (Dk. 83 Ahmet Kağan Malatyalı), Arif Kocaman (Dk.72  Kolovetsios), Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Mehmet Eray Özbek (Dk. 46 Talha Sarıarslan), Ali Karimi (Dk. 62 Ackah), Boa Morte, Ramazan Civelek (Dk. 72 Hayrullah Erkip), Cardoso

İSTANBULSPOR: Alp Arda- Sambissa (Dk. 71 Mamadou), Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Loshaj (Dk. 80 Laurentino), Ndao (Dk. 72 Emir Kaan Gültekin), Ethemi (Dk. 86 Rroca)

GOL: Dk. 90+5 Ali Yaşar (İstanbulspor)

SARI KARTLAR: Kolovetsios, Attamah (Kayserispor) Muammer Sarıkaya, Simon Deli, Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

Süper Lig'in 21'inci haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından ligdeki 3'üncü galibiyetini alan İstanbulspor puanını 10'a yükseltirken, ligde üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan ev sahibi Kayserispor ise 29 puanda kaldı.

15'inci dakikada Ali Yaşar'ın sol çaprazdan sert vuruşunda, Kayserispor file bekçisi Bilal Bayazıt, topu kornere çeldi.

23'üncü dakikada Loshaj'ın orta sahadan verdiği ara pasa kayarak müdahale eden Hasan Ali'nin dokunuşunda top Ndao'ya pas olarak geldi. Kayserispor ceza sahası içinde kaleci Bilal'i de geçen Ndao'nun vuruşunda Arif Kocaman, meşin yuvarlağı kale çizgisinin üzerinden çıkararak topun filelerle buluşmasına izin vermedi.

28'inci dakikada Ali Karimi'nin ceza sahasının sağından yaptığı ortada, topa gelişine vuran Ramazan Civelek'in şutunda meşin yuvarlak Mehmet Yeşil'in kafasından sekerek kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

56'ncı dakikada Sambissa'nın ceza sahası dışından sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

60'ıncı dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın korner direğinin hemen önünden yaptığı ortada Boa Morte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alp Arda'nın kucağında kaldı.

76'ncı dakikada Muammer Sarıkaya'nın pasında savunmanın arkasına hareketlenen Ethemi'nin kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

77'nci dakikada Muammer Sarıkaya'nın savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Loshaj'nın şutunu kaleci Bilal Bayazıt kurtardı. Dönen topa hareketlenen Muammer Sarıkaya'nın şutunda Bilal Bayazit bir kez daha gole izin vermedi.

79'uncu dakikada Cardoso'nun ceza sahasından vurduğu sert şut İstanbulspor savunmasına da çarparak kale direğinin hemen üstünden kornere gitti.

90'ıncı dakikada Hayrullah'ın yaptığı ortaya hareketlenen Boa Morte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin sağından oyun alanının dışına çıktı.

90+5'inci dakikada sol köşeden kullanılan kornerde Cardoso'dan seken topa sol ayağının gelişine sert bir vuruş yapan Ali Yaşar'ın şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşma, İstanbulspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA
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