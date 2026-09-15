Kayserispor İstanbulspor'u 4-0 yendi, Başkan Çamlı'dan şampiyonluk temennisi - Son Dakika
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Kayserispor İstanbulspor'u 4-0 yendi, Başkan Çamlı'dan şampiyonluk temennisi

Kayserispor İstanbulspor\'u 4-0 yendi, Başkan Çamlı\'dan şampiyonluk temennisi
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Metro Holding Kayserispor, 1'inci Lig'in 7'nci haftasında evinde İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Kulüp başkanı Ali Çamlı, maç sonrası takımın daha çok başarı kazanacağını belirterek sonun şampiyonluk olması temennisinde bulundu.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, – KAYSERİSPOR Başkanı Ali Çamlı, "Bizim için her maç çok kıymetli, her maç çok önemli. İnşallah bu takım daha çok başarı kazanacak. Çok iyi şeyler yapacak" dedi.

Metro Holding Kayserispor'da 1'inci Lig'in 7'nci haftasında evinde İstanbulspor'u 4-0'lık skorla yendi. Müsabaka sonrası açıklama yapan kulüp başkanı Ali Çamlı, "Biz maç maç gidiyoruz. Yere sağlam basarak gidiyoruz. Bizim için her maç çok kıymetli, her maç çok önemli. Allah izin verirse kazasız belasız gitmesi temennisiyle. İnşallah bu takım daha çok başarı kazanacak. Çok iyi şeyler yapacak. İçeride bir inanmışlar ordusu var. Başlarında onlara çok inanan ve güvenen bir hoca var. ve onun ötesinde de arkalarında dimdik duran bir yönetim var. Şu bir gerçek ki lig çok zor. 'Bugün bir maç kazandık, her şey bitti' asla böyle bir şey yok. Hatta maçı kazandıkça daha dikkatli olmanız gerekiyor. Her zaman mütevaziliğinizi korumak gerekiyor. Seyirci doğal olarak anlık izlediği için pozisyonları, hakeme tepki gösteriyoruz. Ama açık yüreklilikle söyleyeyim: Pozisyon önümdeydi. Golden önceki pozisyon faul. Moreno'nun hareketi yüzde yüz bir faul. O golü verse dahi içime sinmezdi. Ben yanımda oturan arkadaşlara da söyledim. Kesinlikle içime sinmezdi. Dürüstçe söylemek lazım. Ofsaytı tartışmaya bile gerek yok. Teknoloji burada değerlendiriyor. Ben Fatih Karagümrük maçında 'Hakemleri bir hafta dövüyorsunuz diğer hafta değil' hayır. Ben iyi niyetli, gerçekten safiyane maç yöneten hakemin yaptığı hatayı asla görmezden geleceğim. Ama o günkü açıkladığım her cümlemin arkasındayım. O şekilde bir daha aynı hata yapılsın yine aynı tepkiyi koyarım" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUK OLSUN"

Başkan Çamlı konuşmasının devamında, "Çünkü biz burada koskoca bir şehri temsilen buraya emaneten geldik. Biz verilen emanetin ne kadar büyük ve kıymetli olduğunu biliyoruz. Ama ben bugün hakem triosunu tebrik ettim. Şimdi buradan da tebrik ediyorum. İnşallah bütün maçlarda bu performansı gösterirler. Olacak, zaman zaman inisiyatifini iki takıma da kullanabilir. Beni ağlatan diğerini güldürüyorsa buna yokum. Diğerini ağlatan beni güldürüyorsa ona da yokum. Adalet, adalet, adalet. Biz takımımıza odaklanalım. Başka takımların, başka rakiplerin ne yaptığı bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz gerçekten büyük bir camiayız, 1966 yılında kurulan ve tarihinde ciddi başarıları olan bir kulübüz. Onun için sağlam ve emin adımlarla hedefe yürüyoruz. İnşallah bunu başaracağız. İyi gidiyoruz. Bu havayı bozmadan. Size de çok önemli işler düşüyor. Kayserispor'la ilgimizi de Cenabıhak devam ettirsin. İnşallah sonu şampiyonluk olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Metro Holding, İstanbulspor, Kayserispor, Ali Çamlı, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor İstanbulspor'u 4-0 yendi, Başkan Çamlı'dan şampiyonluk temennisi - Son Dakika

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