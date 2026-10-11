Kayserispor kaptanı Semih Güler, Antalyaspor maçında cezası nedeniyle oynamayacak.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayserispor'un takım kaptanı Semih Güler, ligin 9. haftasında Manisa FK ile oynanan maçın 60. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Güler, bu nedenle ligin 10. haftasında deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
1. Lig ekiplerinden Kayserispor'un takım kaptanı Semih Güler, sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Kayserispor'un savunma oyuncusu kaptan Semih Güler cezalı duruma düştü. Ligin 9. haftasında Manisa FK ile oynanan karşılaşmanın 60. dakikasında sarı kart gören Semih Güler, cezalı duruma düştü ve ligin 10. haftasında deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?