Kayserispor, Konyaspor'u 2-1 ile Geçti

17.05.2026 19:19
Kayserispor, Süper Lig'e veda ederken Konyaspor'u 2-1 yenerek 6. galibiyetini aldı.

STAT: RHG EnerTürk Enerji

HAKEMLER: Melek Dakan, Kürşathan Akın, Serdar Osman Akarsu

ZECORNER KAYSERİSPOR: Deniz Eren Dönmezer, Brenet, Semih Güler, Katongo, Carole, Görkem Sağlam, Chalov (Dk. 85 Mather), Dorukhan Toköz (Dk. 66 Furkan Soyalp), Benes, Burak Kapacak (Dk. 57 Mendes), Tuci (Dk. 57 Makarov)

TÜMOSAN KONYASPOR Deniz Ertaş (Dk. 85 Egemen Aydın), Andouana, Bazoer, Rayyan, Ata Yanık, Arif Boşluk, İsmail Esat Buğa (Dk. 90 Enes İlyas Seven), Jin Ho (Dk. 90 Ömer Çobanoğlu), Yasir Subaşı (Dk. 90 Ahmet Tırpancı), Svendsen, Eren Yağmur (Dk. 66 Ahmet Kusay Dağdevir)

GOLLER: Dk. 49 Benes, Dk 74 Chalov (Zecorner Kayserispor), Dk. 46 Eren Yağmur (TÜMOSAN Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 87 Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor)

SARI KART: Bazoer (TÜMOSAN Konyaspor)

Süper Lig'in 34'üncü haftasında geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Zecorner Kayserispor sahasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'lik skorla yenerek Süper Lig'e galibiyetle veda etti. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip ligdeki 6'ncı galibiyetini alıp, 30 puanla küme düştü. Konuk ekip Konyaspor ise 40 puanda ligi tamamladı.

28'inci dakikada sol kanattan Konyaspor kontratağa çıktı. Ceza sahasında sol çaprazda meşin yuvarlağı kontrol eden İsmail Esat'ın sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topu Kayserispor savunması uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.

32'nci dakikada Konyaspor yine kontratağa çıktı. Sol kanatta topla buluşan Svendsen'un ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kale direğinin yanından oyun alanının dışına çıktı.

36'ncı dakikada Brenet topu sağ kanattan uzak direğe gönderdi. Benes'in ceza sahası içinde yere düşerek yaptığı yarım vole vuruşunda yerden seken topu kaleci Deniz kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

46'ncı dakikada Kayserispor ceza sahası içinde karambol oluştu. Jin ho'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş sonrası savunmadan seken topu önünde bulan Eren'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

49'uncu dakikada Brenet'in sağ kanattan gönderdiği topa hareketlenen Benes'in ceza sahası içinde sol ayağı ile topun gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skora denge geldi: 1-1.

67'nci dakikada Makarov'un sol kanattan çevirdiği topta Chalov meşin yuvarlağı kontrol etti. Rus golcünün dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

74'üncü dakikada Brenet'in son çizgiden çevirdiği topla ceza sahası içinde Chalov buluştu. Rus golcünün şık dokunuşu ile meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

78'nci dakikada Konyaspor serbest vuruş kullandı. Uzak direkte Rayyan'ın vuruşunda kaleci Deniz topu çeldi. Dönen topa hareketlenen Jin Ho'nun vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinden oyun alanına döndü. Yaşanan karambol sonrası Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

87'nci dakikada savunma arkasına sarkan Bazoer'in yerden kayarak kaleci Deniz'e yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi sarı kartını çıkardı. Maçtakini ikinci sarı kartını gören Bazoer, kırmızı kartla cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

89'uncu dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası yayının dışından yaptığı sert vuruşta kaleci Egemen topu iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşma, ev sahibi Kayserispor'un 2-1lik üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 22:12:23. #7.13#
