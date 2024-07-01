Kayserispor Kulübü 58. yılını kutluyor - Son Dakika
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Kayserispor Kulübü 58. yılını kutluyor

Kayserispor Kulübü 58. yılını kutluyor

Kayserispor Kulübü, kuruluşunun 58. yılını sosyal medya üzerinden kutladı. Kulübün ilkleri ve kuruluş hikayesi de paylaşıldı.

01.07.2024 17:22  Güncelleme: 17:24
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Kayserispor Kulübü, kuruluşunun 58. yılını kutluyor. 1 Temmuz 1966 yılında kurulan Kayserispor, sosyal paylaşım platformlarından 58. yılı kutladı. Kayserispor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "1 Temmuz 1966 Armasındaki Erciyes kadar heybetli, asil renkleriyle şehrimizin umudu, en güzel hayalleri ve tarifsiz aşkı. Kayserispor sen çok yaşa" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor'un ilkleri

Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve Kayseri Belediye Başkanı Osman Kavuncu, Kayseri'nin bir futbol takımı olmasına karar vermesi ile başlayan serüven, 1 Temmuz 1966 tarihinde hayata geçirildi. Necdet Soner, Rauf Işıldar, İbrahim Bamyacıoğlu, Mücait Pekçetinkaya, Aydemir Doğan, Rifat Gönen'in önderliğinde Erciyesspor, Sanayispor ve Orta Anadoluspor kulüplerinin birleşmesi ile Kayserispor kuruldu. Eskişehirspor Kulübü'nün tüzüğü uydurularak daktilo edildi. 1 Temmuz 1966 tarihinde Genel Kurul düzenlendi. Kulübün forma rengi sarı kırmızı olarak kabul edildi. Kulübün ilk başkanı Rauf Işıldar olurken, ilk teknik direktörü Erdoğan Gürhan, İlk transfer kaleci Muharrem olmuştu. Kayserispor'un ilk takım kaptanı da Oktay Aktan olarak kayıtlara geçti. Kayserispor ilk olarak 1966-67 sezonunda 2. Lig Kırmızı Grup'ta maçlarına başladı. İlk maçını Kayseri'de Ankara Toprakspor ile oynadı. Bu maçı Yener Kurgil'in 17. dakikada attığı gol ile de kazandı. Bu gol, Kayserispor'un ilk golü olarak tarihe geçti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Kulübü 58. yılını kutluyor - Son Dakika

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