Kayserispor, Son 5 Maçta 9 Puan Topladı - Son Dakika
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Kayserispor, Son 5 Maçta 9 Puan Topladı

Kayserispor, Son 5 Maçta 9 Puan Topladı

Kayserispor, ligde oynadığı son 5 maçta 9 puan toplarken, hiç mağlubiyet yaşamadı. Antalyaspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile berabere kalan Kayserispor, Başakşehir ile MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın gelmesiyle birlikte çıkışa geçen Kayserispor ligin 28. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

25.02.2024 09:48  Güncelleme: 09:50
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Kayserispor, ligde oynadığı son 5 maçta 9 puan toplarken, hiç mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da keyifler yerinde. Son 5 maçında 8 gol atıp 6 gol yiyen sarı kırmızılılar 9 puan topladı. Antalyaspor, Gaziantep FK ve Beşiktaş ile berabere kalan Kayserispor, Başakşehir ile MKE Ankaragücü'nü mağlup etti. Son 5 maçta 9 puan toplayarak, 35 puana ulaşan sarı-kırmızılı takımda yüzler gülüyor. Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın gelmesiyle birlikte çıkışa geçen Kayserispor ligin 28. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor'un son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde;

23.Hafta Kayserispor 1-1 Antalyaspor

24.Hafta Gaziantep FK 1-1 Kayserispor

25.Hafta Kayserispor 0-0 Beşiktaş

26.Hafta Başakşehir 2-3 Kayserispor

27.Hafta Kayserispor 3-2 MKE Ankaragücü - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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