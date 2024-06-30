Kayserispor Stadyumu'nda Çim Serimi İşlemleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor Stadyumu'nda Çim Serimi İşlemleri Başladı

Kayserispor Stadyumu\'nda Çim Serimi İşlemleri Başladı

Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan sahada çim serimi işlemlerine başlandı. Çalışmalar kapsamında saha sıyırma, temiz kum çekim ve lazer tesviye makinesi ile saha beşik çatı formatına getirildi. Gübreleme ve çim serme işlemi sonrasında çimlerin kök salması için 1 hafta dinlendirilecek ve ardından hibrit sistem çalışmaları yapılacak.

30.06.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada, çim serimi işlemlerine başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda UEFA ve FIFA standartlarına uygun çim serimi işlemlerine başlandı. Çalışmalar kapsamında saha sıyırma işlemleri ile başlanarak mevcut kotun 25 santimetre altına inilen bu işlem bir hafta devam etti. Sonrasında ise temiz kum çekim işlemi yapılarak, bu şekilde saha seviyesi 10 santimetre düşürüldü ve lazer tesviye makinesi ile saha beşik çatı formatına getirildi.

Dört gün sürmesi planlanan gübreleme ve çim serme işlemi sonrasında çimlerin kök salması için 1 hafta dinlendirilerek gözlemlenecek. Ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından sahada hibrit sistem çalışmaları yapılacak.

Kaynak: DHA

Kayserispor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Stadyumu'nda Çim Serimi İşlemleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:22:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor Stadyumu'nda Çim Serimi İşlemleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement