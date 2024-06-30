Kayserispor Stadyumu\'nda Çim Serimi İşlemleri Başladı

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından UEFA ve FIFA standartlarına uygun olarak hazırlanan ve birçok testi başarılı şekilde geçen sahada, çim serimi işlemlerine başlandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kayserispor'un maçlarını oynadığı RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda UEFA ve FIFA standartlarına uygun çim serimi işlemlerine başlandı. Çalışmalar kapsamında saha sıyırma işlemleri ile başlanarak mevcut kotun 25 santimetre altına inilen bu işlem bir hafta devam etti. Sonrasında ise temiz kum çekim işlemi yapılarak, bu şekilde saha seviyesi 10 santimetre düşürüldü ve lazer tesviye makinesi ile saha beşik çatı formatına getirildi.

Dört gün sürmesi planlanan gübreleme ve çim serme işlemi sonrasında çimlerin kök salması için 1 hafta dinlendirilerek gözlemlenecek. Ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından sahada hibrit sistem çalışmaları yapılacak.