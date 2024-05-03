Kayserispor\'un Atilla Karoğlan yönetimindeki maçlarda galibiyeti yok

Spor

Merkez Hakem Kurulu tarafından Kayserispor-Karagümrük maçına atanan Atilla Karoğlan'ın yönettiği maçlarda Kayserispor'un galibiyeti bulunmuyor.

Merkez Hakem Kurulu tarafından Kayserispor-Karagümrük maçına atanan Alilla Karaoğlan'ın orta hakem olarak sahaya çıktığı maçlarda sarı kırmızılı ekip galibiyet alamadı. Atilla Karaoğlan, hakemlik tarihinde 11 kez Kayserispor maçı yönetti. Bu maçlarda Kayserispor, 6 beraberlik ile 5 yenilgi aldı. Sakarya Bölgesi Süper Lig hakemi, Kayserispor'un son olarak ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynadığı ve 2-1 kaybettiği Galatasaray maçında düdük çalmıştı.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Kayserispor maçları ve neticeleri ise şu şekilde:

Galatasaray-Kayserispor 2-1

Kayserispor- Fenerbahçe 1-2

Gaziantep FK-Kayserispor 1-1

Trabzonspor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Fenerbahçe 0-4

Giresunspor-Kayserispor 1-1

Trabzonspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Alanyaspor 1-1

Fenerbahçe-Kayserispor 2-1

Manisa FK-Kayserispor 3-3

Kayserispor- Kasımpaşa 1-1 - KAYSERİ