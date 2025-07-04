Kayserispor\'un Sezon Açılışı Beşiktaş ile

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezonun ilk haftasında evinde Beşiktaş ile oynayacak.

Süper Lig 2025-2026 sezonu fikstür çekimi gerçekleştirildi. Kayserispor Kulübü adına fikstür çekimine Başkan Nurettin Açıkalın katıldı. 18 takımın mücadele vereceği ve 34 hafta sürecek yeni sezonda boy gösterecek olan Kayserispor, ilk haftasını maç yapmadan BAY olarak geçecek. Sarı-kırmızılılar ligin 1. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. 2025-2026 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş ve Galatasaray'ı sahasında konuk edecek olan Kayserispor, Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Kayserispor 14. haftada Çaykur Rizespor ve 15. haftada Eyüpspor ile deplasmanda oynayacak. 8, 9,10,11 ve 12 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. 17 hafta sürecek Süper Lig 2025-2026 futbol sezonunun ilk yarısında Kayserispor'un oynayacağı maçlar ise şu şekilde:

1.Hafta: Beşiktaş (İ)

2.Hafta: Başakşehir (D)

3.Hafta: Galatasaray (İ)

4.Hafta: Kocaelispor (D)

5.Hafta: Göztepe (İ)

6.Hafta: Antalyaspor (D)

7.Hafta: Gençlerbirliği (İ)

8.Hafta: Trabzonspor (D)

9.Hafta: Samsunspor (İ)

10.Hafta: Fatih Karagümrük (D)

11.Hafta: Kasımpaşa (İ)

12.Hafta: Fenerbahçe (D)

13.Hafta: Gaziantep FK (İ)

14.Hafta: Çaykur Rizespor (D)

15.Hafta: Eyüpspor (D)

16.Hafta: Alanyaspor (İ)

17.Hafta: Konyaspor (D) - KAYSERİ