Kazakistan'da akılalmaz skandal! "Barcelona bayrağı temizlik bezi oldu" iddiası ortalığı ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Kazakistan'da akılalmaz skandal! "Barcelona bayrağı temizlik bezi oldu" iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

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Kazakistan\'da akılalmaz skandal! "Barcelona bayrağı temizlik bezi oldu" iddiası ortalığı ayağa kaldırdı
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Kazakistan\'da akılalmaz skandal! "Barcelona bayrağı temizlik bezi oldu" iddiası ortalığı ayağa kaldırdı
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Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda spor dünyasını şaşkına çeviren görüntüler kayda geçti. Salondaki bir temizlik görevlisinin, dev kulüp FC Barcelona'nın amblemini taşıyan bir kumaşla müsabaka minderini sildiği anlar tepki çekti. Ezeli rakipleri bu görüntülerle dalga geçerken, Katalan taraftarları adeta çıldırtan skandala organizasyon komitesinin ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası sırasında kaydedilen görüntüler spor dünyasını ayağa kaldırdı. Bir temizlik görevlisinin, dev kulüp FC Barcelona'nın logosunu taşıyan kumaşla müsabaka minderini temizlediği anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kazakistan'da akılalmaz skandal!

Olay, Astana'daki Barys Arena'da gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası esnasında yaşandı. Yayınlanan görüntülerde, salondaki bir temizlik görevlisinin İspanyol devi FC Barcelona'nın renklerini ve kulüp armasını taşıyan bir kumaşla minderi paspasladığı net bir şekilde görüldü.

Kazakistan'da akılalmaz skandal!

BAYRAK DEĞİL HAVLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada tartışmanın fitili ateşlendi. İlk etapta kulüp bayrağının kullanıldığı öne sürülse de dikkatli incelemelerin ardından söz konusu materyalin Barcelona logolu bir havlu olduğu anlaşıldı.

TARAFTARLAR BÖLÜNDÜ: SAYGISIZLIK MI, ESPRİ Mİ?

Yaşananlar futbolseverleri ikiye böldü. Katalan ekibinin taraftarları kulüp armasının bu şekilde paspas olarak kullanılmasını sert bir dille eleştirip saygısızlık olarak nitelendirirken, ezeli rakip Real Madrid taraftarları ise olayı mizah konusu yaptı.

Barcelona logolu havlunun salona nasıl girdiği ve temizlik görevlisinin üzerindeki armayı tanıyıp tanımadığı belirsizliğini korurken, organizasyon yetkililerinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.  

Kazakistan'da akılalmaz skandal!
KazakistanBarcelonaAstanaDünyaSporSon Dakika

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