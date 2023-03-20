Fenerbahçe maçı kazandı ama kötü haberle sarsıldı! Valencia'nın dönüş tarihi duyanları üzüntüye boğdu - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe maçı kazandı ama kötü haberle sarsıldı! Valencia'nın dönüş tarihi duyanları üzüntüye boğdu

20.03.2023 17:41

3-1 kazanılan Alanya maçında sakatlık yaşayan Enner Valencia'da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildiği açıklandı. Yıldız futbolcunun dönüşünün 3-4 haftayı bulacağı belirtilirken, Beşiktaş derbisinde riske edilmesi beklenmeyen Ekvadorlu futbolcu, son halini paylaştı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanından 3-1 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertliler, Joshua King, Jayden Oosterwolde ve Enner Valencia'nınsakatlandığını açıkladı.

DİZ TRAVMASI

Joshua King'de hamstring kas yaralanması, Jayden Oosterwolde'de aşil tendinopatisi ve Enner Valencia'da diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması tespit edildi. Joshua King ve Oosterwolde'nin dönüşü 1 ayı bulacak. Enner Valencia için de 3-4 haftalık bir süre konuşuluyor.

EKVADOR KAMPINA KATILMADI

Tedavisine başlanan Enner Valencia, son halini paylatşı. Yıldız futbolcudaki ödemin geçmesi için kompresyon cihazıyla tedavi uygulanıyor. Ekvador Milli Takımı'na katılamayan 33 yaşındaki forvet, "Takımımda olmayı çok isterdim. Ancak dizimdeki rahatsızlık nedeniyle size eşlik edemeyeceğim. Bol şanslar" açıklamasını yaptı.

BEŞİKTAŞ MAÇI BÜYÜK RİSK

Enner Valencia'nın geri dönüşünün minimum 3 haftayı bulabileceği ifade ediliyor. Yıldız futbolcunun Beşiktaş derbisinde sahada olma ihtimali az da olsa var. Ancak sahaya çıkması büyük risk taşıyor. Teknik ekip, sezonun geri kalanını düşünerek Valencia'yı riske atmak istemiyor.

YORUMLAR (1)
500
Nihat Kahveci'den heykel önerisi! Fenerbahçeli futbolseverler arasında tartışma çıkardı Nihat Kahveci'den heykel önerisi! Fenerbahçeli futbolseverler arasında tartışma çıkardı Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti Kanarya geriden gelip kazandı! Fenerbahçe, Alanyaspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti

Enner Valencia, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe maçı kazandı ama kötü haberle sarsıldı! Valencia'nın dönüş tarihi duyanları üzüntüye boğdu - Son Dakika


Son Dakika
17:33 Tarihe geçecek görüntü! Depremzedeler için yapılan pazubendi takmayan Tadic'e Orkun Kökçü'den olay tepki
17:27 Şanlıurfa'da aranan tır şoförü, nişanına yetişmeye çalışırken sele kapılmış
17:26 Erbakan ittifak kararını açıklarken gözler Davut Güloğlu'na çevrildi: Burada ne işi var?
17:20 Erbakan ittifak kararını açıklarken herkes arkasındaki Davut Güloğlu'na odaklandı: Burada ne işi var?
16:52 Bağcılar'da üst üste iki bina gibi görünen apartman yıkılıyor
17:04 Fatih Terim'le alakalı iddia kulislerde bomba etkisi yarattı: Milletvekili adayı mı oluyor?
16:58 Fatih Terim ile ilgili kulislerde bomba bir iddia dolaşıyor: Milletvekili adayı mı olacak?
16:59 Fenerbahçe maçı kazandı ama kötü haberle sarsıldı! Valencia'nın dönüş tarihi duyanları üzüntüye boğdu
16:53 F.Bahçe maçı kazandığına üzgün! Valencia'nın geri dönüş tarihini duyan taraftar yıkıldı
16:52 Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu! Tamı tamına 400 milyon takipçiye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2023 18:39:52. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe maçı kazandı ama kötü haberle sarsıldı! Valencia'nın dönüş tarihi duyanları üzüntüye boğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement