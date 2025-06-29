Kazım Karabekir Stadı Hibrit Çimle Yeniden Açılıyor - Son Dakika
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Kazım Karabekir Stadı Hibrit Çimle Yeniden Açılıyor

Kazım Karabekir Stadı Hibrit Çimle Yeniden Açılıyor
29.06.2025 12:05
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Erzurum'da 57 yıl önce inşa edilen, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadı, tohumlama yöntemiyle yapılan hibrit çim zeminle yeni sezonda Erzurumspor FK'ye hizmet verecek.

Erzurum'da 57 yıl önce inşa edilen, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadı, tohumlama yöntemiyle yapılan hibrit çim zeminle yeni sezonda Erzurum spor FK'ye hizmet verecek.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'nin iç saha maçlarını oynadığı 21 bin seyirci kapasiteli stadın, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapılan incelemede depreme dayanıksız olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda tekrar faaliyete geçirilen kale arkasındaki tribünlere seyirciler alındı.

Kentte özellikle kış mevsiminin sert geçmesi dolayısıyla stat zemininde oluşan bozulma futbol oynamayı zorlaştırıyordu.

Sezonun bitimiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalarla zemini sökülen stat, tohumlama desteğiyle hibrit çime dönüştürülerek hem futbol oynanmaya hem de futbolcu sağlığına elverişli bir hale getirilecek.

Yeni stat yerinde sondajlama çalışmaları devam ediyor

Kazım Karabekir Stadı'nın büyük kısmının kullanılmamasıyla yeni bir stadın yapılmasını isteyen Erzurumluların bu talebi karşılık buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentte düzenlenen AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'nde 20 bin kişilik modern bir stadın yapılacağı müjdesini verirken, tesis için belirlenen alanda sondajlama çalışmaları sürüyor.

Zemininde bir sorun çıkmaması halinde sadece futbol değil birçok aktivitenin de yapılacağı 7 gün 24 saat kullanılabilecek stat kente kazandırılacak.

"Hibrit çim aşamasının altyapısını tamamladık"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, Kazım Karabekir Stadı'nın zemininde yaşanan sıkıntılar üzerine harekete geçtiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan görüşmeler üzerine destek aldıklarını belirten Çakmur, "Şu anda 2010 yılından bu tarafa değişmeyen ve büyük bakım onarım geçirmeyen çim zemin sökülerek kaldırıldı." dedi.

Çakmur, zeminden sökülen çimlerin başka amaçlar için kullandığını ifade ederek, "Bu çimler Büyükşehir, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye belediyeleri tarafından peyzaj alanında kullanılmak üzere toplandı ve aslında çim zeminimiz çöp olmadı. 9 bin metre karelik çimimiz şehrin muhtelif yerlerinde kullanılmış oldu. Alttan ısıtmamız, Anadolu kulüplerinde olmayan bir uygulama. Balçık olan kısmı kaldırdı ve şu anda hibrit çim aşamasının altyapısını tamamladık." diye konuştu.

Zeminin tohumlama sistemiyle yapılacağını dile getiren Çakmur, şöyle devam etti:

"Şu anda halısı serilecek, ondan sonra da çim tohumlama uygulamasına geçilecek. Havalar istediğimiz gibi gidiyor. Bu bizim halı sahalardaki sentetik gibi değil. Aralardaki boşluklar topraklama ve çim tohumuyla birlikte ekiliyor ve bunlar birbirini destekliyor. Bunun özellikle kışın faydasını göreceğimize inanıyoruz. Alttan ısıtma ile ektiğimiz tohumların kök vermesiyle yeni sezona yetiştiğinde aslında hibrit çimi destekleyen bir uygulama olacak. Uygulamayla daha konforlu, sporcu sağlığını destekleyen bir zemine kavuşmuş olacağız. Dolayısıyla Kazım Karabekir Stadı yeni sezona hibrit çim zeminle Erzurumspor'un hizmetine hazır hale gelmiş olacak."

Levent Çakmur, kentte yapılacak yeni stat çalışmalarının da devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatı ve Bakanlığımızın çalışmalarıyla yeni stat çalışmalarımız başladı. Şu an zemin etütlerimiz ve proje çalışmalarımız devam ediyor. Projeler biter bitmez inşallah ihale aşamasına getirip yeni stadyumun 7/24 yaşayan bir stat projemizle şehrimize katkı sağlayacağız. Zeminde etütle ilgili sondajlamalar devam ediyor. Proje ve sondaj paralel gidiyor çünkü bu stadyumun projesi çıksa bile zemine göre statik çalışmalar sürüyor. Şu anda ikisi birlikte devam ediyor. Mühendis ve jeologlarımız zemin etüdünü yapıp bütün raporlamayı bitirdikten sonra bunları ilgililerle paylaşacağız. Zeminden çıkan sonuçlara göre yeni stadı şekillendireceğiz. İyi bir aşamaya geldik. Kafeteryaların, yaşam alanlarının, lokantaların, bireysel spor alanlarının olduğu çok donanımla bir stat ortaya çıkaracağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Kazım Karabekir Stadı Hibrit Çimle Yeniden Açılıyor - Son Dakika

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