Keçiören Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor\'u 3-2 Yenerek Galip Geldi

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Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Voleybol Takımı deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Bursa deplasmanında Nilüfer Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda gerçekleşen mücadelede Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, maçı 3-2'lik galibiyetle tamamladı.

Rakibi karşısında ilk iki seti kaybederek 2-0 geriye düşen Keçiören Belediyesi, mücadelenin son setlerinde sergilediği etkili hücumlarla maçta üstünlük kurdu. Çekişmeli süren karşılaşmada Yaasmeen Bedart-Ghani, Nilüfer Belediyespor karşısında toplamda 36 sayı kaydederek maça damga vuran isim oldu. Müsabakanın sonunda hanesine önemli bir galibiyet daha ekleyen Keçiören Belediyesi Sigorta Shop, ligde ikinci galibiyetini alarak 2 puanla evine mutlu döndü. - ANKARA