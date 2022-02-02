Kefaletle serbest kaldı! Greenwood, sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışmıştı

Kız arkadaşı manken Harriet Robson'a şiddet uygulayan ve tecavüz girişiminde bulunan Mason Greenwood, 48 saat sonra hapisten çıktı. Greenwood, kefalet ödeyerek dosyayı kapattı.

SORUŞTURMA YAPILMAYACAK

Polisten yapılan açıklamada, Manchester United forveti Mason Greenwood'un Çarşamba günü genç bir kadına tecavüz ve saldırı iddialarıyla ilgili daha fazla soruşturma yapılmadan kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

ANTRENMANLARA KATILMAYACAK

Manchester United, ikinci bir duyuruya kadar futbolcunun tesislere giremeyeceğini ve antrenmanlara katılmayacağını açıkladı.