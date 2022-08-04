Kemer Belediye güreşçisi Balcı, Bayramiç'ten madalya ile döndü - Son Dakika
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Kemer Belediye güreşçisi Balcı, Bayramiç'ten madalya ile döndü

04.08.2022 16:51
Kemer Belediye güreşçisi Balcı, Bayramiç'ten madalya ile döndü

Kemer Belediye güreşçisi Gürkan Balcı, Çanakkale 2. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Güreşleri'nde Başaltı boyunda üçüncü olarak Kemer'e madalya ile döndü.

Kemer Belediye güreşçisi Gürkan Balcı, Çanakkale 2. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Güreşleri'nde Başaltı boyunda üçüncü olarak Kemer'e madalya ile döndü.

Kemer Belediyesi'nin güreşçisi Gürkan Balcı, Çanakkale'deki er meydanında rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Üçüncülük kürsüsüne gururla çıkan Balcı, desteklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teşekkür ettiğini söyledi.

Kemer Belediye Başkan Vekili Hasan Ali Acar ise başarısından dolayı Balcı'yı tebrik ettiğini belirterek, "Belediyemizin güreşçisi Gürkan Balcı, Çanakkale'de rakiplerini yenerek üçüncü oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Er meydanlarında başarılarının devamını dilerim. Kemer Belediyesi olarak da spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA

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Bayramiç'te, Başpehlivan Mustafa Taş Bayramiç'te, Başpehlivan Mustafa Taş
Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale, Bayramiç, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kemer Belediye güreşçisi Balcı, Bayramiç'ten madalya ile döndü - Son Dakika

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