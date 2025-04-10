Kemer\'de Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışı Başladı

Kemer'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışı, sıralama yarışıyla başladı.

Kemer Belediyesi'nin ana sponsorluğunda Kemer Kaymakamlığı koordinesinde Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışı öncesi Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, amaçlarının turizmi çeşitlendirmek olduğunu söyledi.

Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nın ardından da bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yapacaklarına değinen Kaymakam Solmaz, "Trans Taurus Dağ Bisikleti Yarışlarının ardından Sky To Sea, Akra Gran Fondo ve Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu var. Geçen yıl Kaymakamlığımızın öncülüğünde Kemer Belediyesi ile Turizm Komitesi oluşturduk. Bu komite ile Kemer'deki faaliyetlerin bir cetvelini oluşturduk. Bu cetvelin ana temalarından biri bisikletti ve Nisan ayını bisiklet ayı ilan ettik. Turizm sezonunu uzatmak amacıyla güzel işlere imza atmayı ümit ediyoruz. Sporcular dört gün boyunca Kemer'de 200 kilometrelik bir parkurda pedal çevirecek. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu'na, yarış organizatörü Ömer Nizam'a ve diğer paydaşlara teşekkür ediyorum. Sporculara da başarılar diliyorum" dedi.

Kaymakam Solmaz, ayrıca Mayıs ayını da dalış ayı olarak ilan ettiklerini, Kemer'deki önemli dalış noktaları olduğunu ve gerekli planlamaların yapıldığının müjdesini verdi.

"Organizasyon tanıtım anlamında çok önemli"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ise yaptığı açıklamada, Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları'nın güneşli ve güzel bir Kemer gününde start aldığını söyledi.

Nisan ayında dört tane spor organizasyonu olduğuna dikkat çeken Başkan Topaloğlu, "Bu organizasyonların hepsi bisiklet sporuyla ilgili. Daha önce Kemer Belediyesi personeli olan yarış koordinatörü Ömer Nizam, 1000 kilometrelik bisiklet rotaları çizerek bu işlere ön ayak olmuştu. Bu sene üçüncüsü yapılan yarışlara 100'ün üzerinde sporcu katılıyor. Buradaki organizasyon tanıtım anlamında da çok önemli. Yurt dışından gelen sporcular Kemer'i görüp yaşayacak ve ülkesine gittiği zaman Kemer'in güzelliklerini anlatacak. En güzel tanıtım da budur. Amacımız turizm sezonunu uzatmak" ifadelerini kullandı.

Başkan Topaloğlu, turizmi çeşitlendirmek için önemli organizasyonların Kemer'de yapıldığına işaret ederek, "Göynük Mahallesi'nde yer alan Corendon Tennis Clup Kemer'de Rus Kadın Tenis Milli Takımı, Çekya'dan gelen tenis sporcuları var. Ayrıca Hollanda ve İngiltere'den gelen sporcular şu anda orada antrenman yapıyor. Sezon sonunda da Sup Cup ve Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları var. Turizmi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bundan sonra bizim yapacağımız doğa sporlarına önem vermek. Bizim Belek gibi geniş alanlarımız yok. Onun için doğa sporları ve salon sporlarına önem vererek turizmi çeşitlendirmemiz lazım. İyi bir turizm sezonu geçirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Cansın Efir ise düzenlenen organizasyonların çok emek isteyen faaliyetler olduğunu belirterek, Kemer Belediyesi olarak ellerinden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Yarış Koordinatörü Ömer Nizam da Kemer'in dünyanın en önemli ve en değerli bisiklet destinasyonlarından olduğunun farkında olduklarına değinerek, "Bu farkındalığı tüm dünyaya tanıtmak adına organizasyonun bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Yarışlara yüz sporcu katılıyor. Bunların yarısı Rusya, Ukrayna, Belarus, Polonya, Kolombiya ve diğer ülkelerden gelen sporcular. 2020 yılında Kemer Belediyesi'nin destekleriyle bölgemizde 1000 kilometrelik bisiklet rotalarını oluşturmuştuk ve bisikletçileri ağırlamaya başladık. Sadece rota oluşturmak yetmiyor. Bunları bisiklet yarışlarıyla da faaliyete dökmek gerekiyor. Bunu Nisan ayında yaptığımız ve yapacağımız organizasyonlarla taçlandırıyoruz. Bu işlere büyük destek veren ana sponsorumuz Kemer Belediyesi'ne, Kemer Kaymakamlığı'na ve diğer paydaşlara teşekkür ediyoruz" cümlelerine yer verdi.

Trans Taurus sıralama yarışlarıyla başladı

Basın toplantısının ardından Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışları, sıralama yarışlarıyla start aldı. Yarışın startını Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Kemer Belediye Meclis Üyesi Cansın Efir verdi. Sıralama yarışlarında sporcular, 15'er saniye aralıklarla start alarak pedal çevirdi. Kemer'de tatilini sürdüren çok sayıda yerli ve yabancı misafir, sıralama yarışlarını cep telefonları ile görüntüledi.

Yarışlar, yarın saat 09.00'da Kuzdere Kanyonu'ndan başlayacak start ile devam edecek. - ANTALYA