Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak - Son Dakika
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Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak

Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak

Trabzonspor, Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman'a talip oldu. Bordo-mavililer, teknik direktör Şenol Güneş'in eski öğrencisi olan Kenan'ın bonservisi için Alman ekibine 500 bin euro teklif edecek. 30 yaşındaki futbolcu da Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

26.11.2024 23:11
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Ülkemizde bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen ve kariyerine Almanya Bundesliga 2 ekiplerinde Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, Türkiye'ye geri dönebilir.

TRABZONSPOR İSTİYOR

Sezona kötü başlayan ve teknik direktör Şenol Güneş ile de bu duruma çare bulamayan Trabzonspor, Kenan Karaman'a talip oldu. Orta saha kurgusunda kanatlarda defansif bir isim isteyen Şenol Güneş, çözümü eski öğrencisi olan Kenan'da buldu.

DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPILACAK

30 yaşındaki oyuncuya teklif yapmaya hazırlanan Karadeniz ekibi, Kenan'ın bonservisini elinde bulunduran Schalke04'e 500 bin euro teklif edecek. Yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakan milli futbolcu için girişimler kısa süre içinde başlayacak.

KENAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kenan Karaman, bu sezon Schalke 04 formasıyla 14 maça çıktı. Bu karşılaşmaların hepsine ilk 11'de başlayan Kenan, 8 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olan 30 yaşındaki futbolcunun Alman ekibiyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 2021 yazında Beşiktaş'a transfer olan milli futbolcu, 2022-2023 sezonunun başında siyah-beyazlılardan ayrılarak Almanya'ya dönmüştü.

Kenan Karaman, Şenol Güneş, Trabzonspor, Bundesliga, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    Arda güler bugün ne yemek yedi onuda yazın sondakika aloo 1 5 Yanıtla
  • Melih Özdemir:
    Süper lig devine bak kargalar güler m.k 1 0 Yanıtla
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