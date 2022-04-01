Kendilerini korumak için başladıkları sporda hedefleri olimpiyat şampiyonluğu - Son Dakika
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Kendilerini korumak için başladıkları sporda hedefleri olimpiyat şampiyonluğu

01.04.2022 11:11
Kendilerini korumak için başladıkları sporda hedefleri olimpiyat şampiyonluğu

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından savunma amaçlı tekvandoya başlayan ve kısa sürede çok sayıda başarı elde eden ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey, olimpiyatlara gidip, başarı elde etmek istiyor.

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından savunma amaçlı tekvandoya başlayan ve kısa sürede çok sayıda başarı elde eden ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey, olimpiyatlara gidip, başarı elde etmek istiyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 7 yıl önce üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesinin ardından ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey'in ailesi, kızlarının kendilerini koruması için tekvandoya yollamaya karar verdi. 7 yılda birçok şampiyonaya katılan ikizler, önce Balkan, ardından Türkiye şampiyonu olurken, 3 yıl önce de milli takıma seçildiler. Her ikisi de Avrupa'da, Türkiye'yi temsil ederken, Özge Özbey üçüncülüğün yanı sıra 2 yıl önce de ikinci olarak kürsüde yer aldı. Korona virüs dolayısıyla bir süre salonda antrenman yapamayan ikizler, normalleşmeyle birlikte başladıkları antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Kendilerine korumak için başladıkları sporda birçok başarı elde eden Özbey kardeşler, olimpiyatlara gidip, başarı elde etmek istiyor.

Öykü Özbey: "Kendimizi savunmak amacıyla bu spora başladık"

Ercan Aldemir hocalarının okul ziyaretiyle spor serüvenlerinin 7 yıl önce başladığını kaydeden Öykü Özbey, "Tam o dönemde de Özgecan Aslan öldürülmüştü ve biz de buna istinaden kendimizi savunmak amacıyla bu spora başladık. Ailemiz de bu spora gitmemizi istiyordu. İkiz kardeşimle birlikte başladım. Öncelikle Yıldızlar Türkiye Şampiyonas'ında şampiyon oldum. Daha sonra Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil ettim. Gençler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum, Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettim. Balkan şampiyonluğum var. Geçen yıl yapılan Dünya Başkanlık Şampiyonası'nda 2. olarak bu yıl yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil etme hakkını kazandım" dedi.

"Olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyorum"

Şu anda herhangi bir tehdit karşısında kendisini koruyabilecek durumda olduğunu vurgulayan Özbey, "Başladığım bu sporda hem sportif başarılar elde ettim hem de savunma anlamında kendimi geliştirdim. Tabii bu durum beni çok mutlu ediyor. Bu kadar başarının arkasında benim hocalarım var. Öncelikle bu yıl yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olmak istiyorum. Daha sonra da dünya şampiyonluğu ve 2024 olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmek istiyorum. Orada da inşallah altın madalya alma hedefim var" diye konuştu.

Özge Özbey: "Olimpiyatlarda altın madalyayı hedefliyorum"

Özge Özbey ise 2015 yılında ikiz kardeşiyle birlikte bu spora başladığını belirterek, "Şu ana kadar birçok Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Daha sonra Avrupa şampiyonasında ülkemizi temsil ettim. Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda 3., Gençler Avrupa Şampiyonası'nda 2. oldum. Uluslararası şampiyonluklarım var. Dünya Başkanlık Şampiyonası'nda 2 kere üst üste şampiyonluğum var. Ben de bu yıl yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'na kota aldım. Bu yıl ilk kez katıldığım Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum. Hedeflerim çok büyük. İnşallah 2024, 2028 olimpiyatlarında ülkemizi temsil etmeyi düşünüyorum ve orada da altın madalyayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.

Özellikle kız çocuklarına bu sporu tavsiye ettiğini kaydeden Özbey, "Şu anda ben kendimi koruyabilecek durumdayım ve herkesi bu sporlara davet ediyorum. Özellikle mutlaka bir spor yapılmalı. Ben ilk spora başladığımda fiziğim bu spora elverişli değildi. Daha sonra boyum uzadı, kiloda verince, başarılar almaya başladım. Daha sonra tabii bütün çevremden olumlu mesajlar almaya başladım. Şu anda da evde, okulda, dışarda bütün arkadaşlarım her başarılı sonucunda beni tebrik ediyor ve seviyorlar" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kendilerini korumak için başladıkları sporda hedefleri olimpiyat şampiyonluğu
Kendilerini korumak için başladıkları sporda hedefleri olimpiyat şampiyonluğu
Kendilerini korumak için başladıkları sporda hedefleri olimpiyat şampiyonluğu
Kendilerini korumak için başladıkları sporda hedefleri olimpiyat şampiyonluğu
Kendilerini korumak için başladıkları sporda hedefleri olimpiyat şampiyonluğu
Kendilerini korumak için başladıkları sporda hedefleri olimpiyat şampiyonluğu
Kendilerini korumak için başladıkları sporda hedefleri olimpiyat şampiyonluğu

YORUMLAR
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Avrupa Şampiyonası, Özgecan Aslan, Üniversite, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kendilerini korumak için başladıkları sporda hedefleri olimpiyat şampiyonluğu - Son Dakika


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