Keny Arroyo Beşiktaş'a Imza Attı - Son Dakika
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Keny Arroyo Beşiktaş'a Imza Attı

Keny Arroyo Beşiktaş\'a Imza Attı

Independiente del Valle'nin 18 yaşındaki yeteneği Keny Arroyo, Beşiktaş'a transfer oldu.

11.02.2025 10:42
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Independiente del Valle Sportif Direktörü Luis Fernando Saritama, Keny Arroyo'nun transferi için Beşiktaş ile birkaç ay görüştüklerini ve bu süreçte 18 yaşındaki futbolcuya Porto ile Santos'tan da resmi teklifler geldiğini söyledi.

Beşiktaş'ın, Independiente del Valle'den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, geçtiğimiz akşam İstanbul'a gelerek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlılara resmi imzayı attı.

Independiente del Valle Sportif Direktörü Luis Fernando Saritama da Arroyo'nun Beşiktaş'a transfer sürecini İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı.

"Arroyo, 10 yaşında kulübümüze geldi"

Keny Arroyo'yu nasıl keşfettiklerinden söz ederek konuşmasına başlayan Saritama, "Independiente del Valle Kulübü'nün, Ekvador genelinde bir keşif ağı var. Arroyo, 10 yaşında bu şekilde kulübümüze geldi. Tekniği, 1'e 1'de top sürme yeteneği ve harika şutlarıyla öne çıktı" ifadelerini kullandı.

"En iyi performansını sol kanatta gösteriyor"

Luis Saritama, 18 yaşındaki futbolcunun yeteneklerinden de bahsederek, "Çok yönlü bir oyuncu ama en iyi performansını sol kanatta gösteriyor. Aslında sağ kanat oyuncusu. Çok fazla özelliği var. Asist yapmayı seviyor. Aynı zamanda harika şutlarıyla güzel goller de atıyor" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş ile birkaç ay görüştük"

Independiente del Valle Sportif Direktörü Saritama, Arroyo'nun siyah-beyazlı takıma transfer süreci hakkında ise, "Görüşmeler birkaç ay önce başladı. Oyuncuya Avrupa ve Brezilya'dan birkaç teklif geldi. Hem biz hem de Arroyo'nun menajeri en doğru tercih için görüşmeler yaptık. Beşiktaş'a transfer olmasında oyuncunun kararı da önemliydi" cümlelerine yer verdi.

"Harika bir geleceği olacak"

Keny Arroyo'nun, Real Madrid'li Vinicius Junior'a benzer bazı özelliklerinin olduğuna dikkat çeken Luis Saritama, "Ancak onu farklı kılan kendine özgü bir stili var. Gençliği ve spor kariyerinde büyüme hırsı nedeniyle harika bir geleceği olacak" diye konuştu.

Luis Fernando Saritama, genç oyuncunun futbol dışında da mutlu bir çocuk olduğunu ve özellikle hırsıyla öne çıktığını söyledi.

"Uyum sorunu yaşayacağını düşünmüyorum"

Arroyo'nun, Türkiye'ye ve Beşiktaş'a uyum süreci hakkındaki görüşlerini bildiren Ekvadorlu yönetici, "Birçok faktöre bağlı bu. Ancak özellikle futboldan bahsedecek olursam, uyum sorunu yaşayacağını düşünmüyorum" dedi.

"Belirlenen koşullarda anlaşma yapıldı ve süreç kapandı"

'Arroyo'nun haklarının yüzde 50'sine sahipsiniz. Bu konuda ileride Beşiktaş'la görüşecek misiniz?' sorusuna Independiente del Valle yöneticisi, şöyle cevap verdi:

"Belirlenen koşullar altında anlaşma yapıldı ve bu süreç kapandı. Sadece onun Avrupa'daki uyum sürecini en iyi şekilde sağlamasını umuyoruz."

"Porto ve Santos'tan resmi teklifler aldık"

Independiente del Valla Sportif Direktörü Luis Fernando Saritama, Keny Arroyo için Portekiz Süper Ligi ekibi Porto ve Brezilya temsilcisi Santos'tan da resmi teklifler aldıklarını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Keny Arroyo Beşiktaş'a Imza Attı - Son Dakika

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