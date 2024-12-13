Kenyalı Atletler, 6. Uluslararası Mersin Maratonu'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Kenyalı Atletler, 6. Uluslararası Mersin Maratonu'na Hazırlanıyor

Kenyalı Atletler, 6. Uluslararası Mersin Maratonu\'na Hazırlanıyor

Mersin'de düzenlenecek olan 6. Uluslararası Mersin Maratonu için Kenyalı atletler, Darısekisi Örnek Köy'de antrenmanlara başladı. Maraton, 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek ve sporcular hem fiziksel hem de mental olarak doğada hazırlanıyor.

13.12.2024 11:41  Güncelleme: 11:51
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Kenyalı atletler, 6. Uluslararası Mersin Maratonu'na hazırlanıyor

Mustafa ERCAN - MERSİN, - ULUSLARARASI Mersin Maratonu'nda mücadele edecek Kenyalı atletler, antrenmanlarını Darısekisi Örnek Köy'de gerçekleştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Rekorlar Şehrinde, Rekorlara Koşuyoruz' sloganıyla bu yıl 6'ncısını gerçekleştireceği 'Uluslararası Mersin Maratonu' için geri sayım başladı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde 15 Aralık Pazar günü düzenlenecek maratonda, yerli ve yabancı çok sayıda sporcu yer alacak. Maratonda koşacak yabancı sporcular, Darısekisi Örnek Köy'de antrenman yaptı. Sporcuların tercümanlıklarını ise Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 'Hello Mersin' projesinden yararlanan kursiyerler üstlendi.

DOĞANIN İÇİNDE ANTRENMAN

Dünya Atletizm Birliği tarafından 'Elite Label' kategorisine alınan 'Uluslararası Mersin Maratonu' öncesi hazırlıklarını sürdüren yabancı sporcular, doğanın içinde antrenman yaptı. Darısekisi Örnek Köy'de gerçekleştirilen antrenman, sporculara hem mental hem de fiziksel açıdan katkı sağladı. Doğa manzarası eşliğinde sporcular ilk olarak ısınma hareketleri yaptı ve ardından doğanın içinde koştu. Sporculara, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 'Hello Mersin' kursiyerleri de eşlik etti. Kursiyerler, maraton boyunca sporculara hem tercümanlık hem de mihmandarlık yapacak.

KIPTOO: BURASI BENİM İÇİN DOĞAL BİR SPOR SALONU GİBİ

2013 yılından bu yana maraton koşan ve dünya çapında birçok başarısı olan Kenyalı sporcu Mark Kosgey Kiptoo, "Burada olmaktan çok memnunum. Mersin çok güzel bir yer. Yarış için büyük beklentilerim var. Dün medyada gördüm. Koşacağımız alan düz. Umarım hava koşulları iyi olur. İyi koşmaya çalışacağım. Ana hedefim kendi rekorumu geliştirmek. Yakın zamanda Avusturya'da 2 saat 9 dakikada koştum, ama ana rekorum 2 saat 6 dakika. Mersin düz bir alan olduğu için, bu rekorumu kırmak istiyorum. Burası çok güzel. Ağaçlar, temiz hava, tepeler… Burası benim için doğal bir spor salonu gibi" dedi.

CHEPCHIRCHIR: KENDİ REKORUMU GEÇMEK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

2016 yılından bu yana maraton koşucusu olan bir diğer Kenyalı atlet Truphena Chepchirchir de, maratonu heyecanla beklediğini ve iyi hazırlandığını vurgulayarak, "Uluslararası Mersin Maratonu'nda daha önce de koştum ve 2 saat 28 dakikayla birinci oldum. Bu seferki eğitimim iyiydi. Maratona iyi bir şekilde çalıştım. Rekorumu geçebilirim, elimden geleni yapacağım. Burası yüksek yerleşim yeri olduğu için çok güzel bir yer. Burada antrenman yaptığım için de memnunum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Mersin, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kenyalı Atletler, 6. Uluslararası Mersin Maratonu'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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