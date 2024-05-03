Kepez Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonası için hazır - Son Dakika
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Kepez Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonası için hazır

Kepez Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Türkiye Şampiyonası için hazır

Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında Türkiye Şampiyonluğu kupasını kovalayacak. Takım, son antrenmanlarını tamamlayarak Mersin'deki turnuvaya hazır olduğunu belirtti.

03.05.2024 14:38  Güncelleme: 14:41
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Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında Türkiye Şampiyonluğu kupasını kovalayacak olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü Kadın Basketbol Takımı son antrenmanlarını yaptı.

Anadolu Şampiyonasındaki 5 karşılaşmanın 4'ünü kazanarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan 16 takım arasındaki Kepez'in pota sultanları, 6-12 Mayıs Mersin'de güçlü rakiplerine karşı ter dökecek. Hedeflerinin en az ilk 8'e girebilmek olduğunu belirten Basketbol Koordinatörü Besim Güvenç, "Bunu başarırsak ve yeni sezonda yine Antalya şampiyonu olursak, elemelere girmeden direkt olarak Türkiye Şampiyonası'na katılabiliriz. Bu da Antalya basketboluna seviye yükseltmek anlamı taşıyor." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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