Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum - Son Dakika

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Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yapılan son antrenmana katılması yüzleri güldürdü.

FENERBAHÇE MAÇININ KADROSUNDA OLMASI BEKLENİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı takımın bugün gerçekleştirdiği idmanda takımla birlikte kontrollü bir şekilde çalıştı. Kerem'in pazar gününe kadar kendisini daha da hazır hale getireceği ve derbi kadrosunda yer alacağı ancak ilk 11'de olmasa da sonradan oyuna dahil olabileceği öğrenildi.