Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum - Son Dakika
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Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum

08.04.2022 19:06

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kerem Aktürkoğlu, bu akşam yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Genç yıldızın derbide ilk 11'de olmasa bile yedek kulübesinde sonradan oyuna girmek için hazır olacağı ifade edildi.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yapılan son antrenmana katılması yüzleri güldürdü.

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Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı takımın bugün gerçekleştirdiği idmanda takımla birlikte kontrollü bir şekilde çalıştı. Kerem'in pazar gününe kadar kendisini daha da hazır hale getireceği ve derbi kadrosunda yer alacağı ancak ilk 11'de olmasa da sonradan oyuna dahil olabileceği öğrenildi.

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Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? İşte son durum - Son Dakika
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