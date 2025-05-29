Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu dünyaevine girdi

A Milli Takım ve Benfica'nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Başiskele Atlantis Özel Eğitim Merkezi'nde Çocuk Gelişimcisi olarak görev yapan Ceren Azak ile Aralık ayında nişanlanmıştı. Aktürkoğlu, bugün memleketi Kocaeli'de bir otelde evlendi.

EVLENDİLER

Geçtiğimiz aralık ayında sürpriz bir şekilde sessiz sedasız nişanlanan çift, bugün Kocaeli'de bir otelde gerçekleştirilen törenle mutluluğa 'evet' dedi.