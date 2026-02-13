Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı - Son Dakika
Kerem Aktürkoğlu hakkında yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı
13.02.2026 09:34
Fenerbahçe'nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreci hakkında konuştu. Pekmezci, Aktürkoğlu'nun Erzincanspor'dan serbest kaldığında Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istediğini ve maddi anlamda fedakârlık yapmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak, '3. Lig'den topçu mu alınır' denilerek transfer gerçekleşmedi. Aktürkoğlu, daha sonra Galatasaray'a transfer oldu ve performansıyla dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin eski Scout Şefi Serhat Pekmezci, Kerem Aktürkoğlu'nun transfer süreciyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE GELMEYİ ÇOK İSTEDİ"

Sports Digitale'ye konuşan Pekmezci, "Kerem Aktürkoğlu, Erzincanspor'da serbest kaldığında Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istemişti." ifadelerini kullandı. Pekmezci, o dönemde Kerem'in maddi anlamda da fedakârlık yapmaya hazır olduğunu belirtti.

"GALATASARAY'IN 3'TE 1 FİYATINA GELMEYİ KABUL ETTİ"

Tecrübeli scout, "O dönem Galatasaray'ın verdiğinin üçte biri fiyatına gelmeyi kabul etti ama '3. Lig'den topçu mu alınır' dediler." sözleriyle transferin gerçekleşmemesinin nedenini anlattı. Kerem Aktürkoğlu daha sonra Galatasaray'a transfer olmuş ve performansıyla dikkat çekmişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Eskiden beri bilinen bişey zaten stada kadar gelip babasıyla geri çevrilmiş 3 ligde oynuyor diye umursamıyorlar sonra malum takıma gidiyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
