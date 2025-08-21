Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle - Son Dakika
21.08.2025 00:11
Benfica'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 77 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, oyundan çıkmasının ardından Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile el sıkıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU 11'DE

Benfica forması giyen 26 yaşındaki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, hocasının görev vermesiyle maça ilk 11'de başladı.

MOURINHO İLE EL SIKIŞTI

Maçta oldukça iyi bir oyun sergileyen Kerem, karşılaşmanın 77. dakikasında oyundan alındı. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem'e bu esnada destek gösterdi. Milli yıldız, oyundan çıkmasının ardından yedek kulübesinde gittiği esnada kenarda yer alan Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile el sıkıştı.

İşte o anlar;

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç içinde olay hamle

UEFA Şampiyonlar Ligi, Jose Mourinho, Benfica, Futbol, Spor, Son Dakika

23:18
İsrail’in Gazze’ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi
20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
