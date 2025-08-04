Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Galatasaray'ın kasasını dolduracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Galatasaray'ın kasasını dolduracak

Kerem Aktürkoğlu\'nun Fenerbahçe\'ye transferi Galatasaray\'ın kasasını dolduracak
04.08.2025 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Transferi resmileştirmek için Portekiz'e giden sarı-lacivertliler, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi Galatasaray'a da kazandıracak. Galatasaray bu transferden 1.3 milyon euro gelir elde edecek. Sarı-kırmızılılar, oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 payı bulunuyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler transferi noktalamak için Portekiz'e gitti. Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi Galatasaray'a da kazandıracak.

KEREM'İN FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Sol kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini tamamlamak üzere gece yarısı Portekiz'e uçtu. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere maliyeti de ortaya çıktı.

5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Başarılı isim için Benfica'ya ise 25 milyon euro bonservis verilecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Öyle ki sarı-kırmızılıların, milli futbolcunun sonraki satışının karından yüzde 10 payı bulunuyor.

GALATASARAY 1.3 MİLYON EURO KAZANACAK

Kerem Aktürkoğlu transferinin iddia edildiği gibi 25 milyon euroya gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına da 1.3 milyon euro girecek. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuyu Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında göndermişti.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Benfica, Son Dakika

Son Dakika Spor Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Galatasaray'ın kasasını dolduracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NASA’nın hayran kaldığı ’Kadın Azmağı’nda kuraklık alarmı NASA'nın hayran kaldığı 'Kadın Azmağı'nda kuraklık alarmı
Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı
Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı Plastik poşet yerine sadece kağıt ve bez çanta satan marketler yandı
Krasheninnikov Yanardağı 600 yıl sonra faaliyete geçti Krasheninnikov Yanardağı 600 yıl sonra faaliyete geçti
Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı Sıfır aracını ekspertize götüren iş insanı, hayatının şokunu yaşadı
Avukatı, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi için tarih verdi Avukatı, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için tarih verdi
1855 yılında Tendürek Dağı’ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar 1855 yılında Tendürek Dağı'ndan akan lavların yuttuğu köyleri araştırıyorlar
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı

08:02
ABD-Rusya gerginliği zirvede Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü
ABD-Rusya gerginliği zirvede! Trump nükleer denizaltıları sahaya sürdü
07:39
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya’da öldürüldü
Daltonlar çetesinin sözde üst düzey yöneticisi İspanya'da öldürüldü
07:22
Piyasaların gözü bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisinde
Piyasaların gözü bugün açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisinde
07:15
Bakanlıktan kritik adım Para transferinde yeni dönem başlıyor
Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor
14:43
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy, Cagliari’ye kiralandı
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye kiralandı
14:09
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama 2 işçi hayatını kaybetti
Anestezi gazı üretim fabrikasında patlama! 2 işçi hayatını kaybetti
13:51
Efsane başkan Ahmet Nihat Dirim’in oğlu sazlıkta ölü bulundu
Efsane başkan Ahmet Nihat Dirim'in oğlu sazlıkta ölü bulundu
13:37
8.8’lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi
8.8'lik depremin ardından oluşan tsunami böyle görüntülendi
13:35
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
Kendi kendine yanmaya başlayan elektrikli otomobil dakikalar içinde küle döndü
13:34
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
Barajda su seviyesi düştü, eski İzmir-Çeşme kara yolu ortaya çıktı
13:30
Bir köpeği işkenceyle katletti, diğerinin boğazını sıkıp derisini yüzdü
Bir köpeği işkenceyle katletti, diğerinin boğazını sıkıp derisini yüzdü
13:19
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Yaşlı çifti hayattan koparan korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı
13:04
Trump’ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı
Trump'ın Gazze yalanı ifşa oldu: 60 milyon dolar dedi, 3 milyon çıktı
12:29
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
Ürünü müşteriye fırlattı, müşteri kasiyere yumrukla saldırdı
12:29
Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
Uyuşturucudan 7 yıl hapis yatan doktorun suçsuz olduğu anlaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2025 08:57:19. #7.11#
SON DAKİKA: Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferi Galatasaray'ın kasasını dolduracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.