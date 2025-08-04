Kerem Aktürkoğlu\'nun Fenerbahçe\'ye transferi Galatasaray\'ın kasasını dolduracak

Süper Lig devi Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile her konuda anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler transferi noktalamak için Portekiz'e gitti. Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi Galatasaray'a da kazandıracak.

KEREM'İN FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Sol kanat arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini tamamlamak üzere gece yarısı Portekiz'e uçtu. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilere maliyeti de ortaya çıktı.

5 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'na yıllık 5 milyon euro ödeyecek. Başarılı isim için Benfica'ya ise 25 milyon euro bonservis verilecek. Öte yandan Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferi Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Öyle ki sarı-kırmızılıların, milli futbolcunun sonraki satışının karından yüzde 10 payı bulunuyor.

GALATASARAY 1.3 MİLYON EURO KAZANACAK

Kerem Aktürkoğlu transferinin iddia edildiği gibi 25 milyon euroya gerçekleşmesi halinde Galatasaray'ın kasasına da 1.3 milyon euro girecek. Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki futbolcuyu Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında göndermişti.