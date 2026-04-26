Kerem Aktürkoğlu\'ndan Fenerbahçe itirafı

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.
Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, kaçırdıkları penaltı ile ilgili "Güzel başladık aslında, penaltıyı atsak çok farklı olabilirdi. Bunlar maçı kaybettikten sonra çok önemli değil." dedi.
Sözlerine devam eden Kerem Aktürkoğlu "Maçtan önce 'Keşke' demeyelim diye konuştuk ama maçtan sonra 'keşke' diyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İstedikleri galibiyeti alamadık, sorumluluk bizlerde... Diyecek bir şey yok!" ifadelerini kullandı.
