Kerem Aktürkoğlu\'ndan Fenerbahçe itirafı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.04.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası konuştu. Üzüntüsünü dile getiren milli oyuncu, "Güzel başladık aslında, penaltıyı atsak çok farklı olabilirdi. Bunlar maçı kaybettikten sonra çok önemli değil'' yorumunu yaptı.

Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında 3-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

''PENALTIYI ATSAK ÇOK FARKLI OLABİLİRDİ''

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu, kaçırdıkları penaltı ile ilgili "Güzel başladık aslında, penaltıyı atsak çok farklı olabilirdi. Bunlar maçı kaybettikten sonra çok önemli değil." dedi.

''KEŞKE' DEMEYELİM DİYE KONUŞTUK AMA...''

Sözlerine devam eden Kerem Aktürkoğlu "Maçtan önce 'Keşke' demeyelim diye konuştuk ama maçtan sonra 'keşke' diyoruz. Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ederiz. İstedikleri galibiyeti alamadık, sorumluluk bizlerde... Diyecek bir şey yok!" ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 23:20:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.