Kerem Demirbay\'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanırken, maçın son anlarında yaşanan bir tribün anı sosyal medyada gündem oldu.

KEREM DEMİRBAY KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın son dakikalarında Kasımpaşa forması giyen ve eski Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, hakeme yaptığı itirazların ardından kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Bu karar, maçın bitiş düdüğüne dakikalar kala geldi.

TRİBÜNDEN ESPRİLİ TEPKİ

Kırmızı kartın ardından Trabzonspor tribünlerinden bir taraftarın Kerem Demirbay'a yönelik esprili sözler söylediği anlar kameralara yansıdı. Taraftarın bu anlarda yaptığı göndermeler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Söz konusu video kısa sürede viral olurken, futbolseverler arasında da çok sayıda yorum aldı. Görüntüler, maçın önüne geçen anlardan biri olarak öne çıktı.