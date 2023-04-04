Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek zirveye ortak olan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yola devam edilmeyecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcu, Süper Lig'de kalıyor.
Sezon sonunda Serdar Gürler ve Patryk Szysz dışında kanat oyuncusu bulunmayacak Başakşehir, Beşiktaş ile yolları ayıracak Kevin N'Koudou'yu renklerine bağlamak istiyor. Akşam'da yer alan habere göre İstanbul'da kalmaya sıcak bakan N'Koudou, Başakşehir'in resmi bir teklif yapması durumunda turuncu-lacivertli ekipte oynamaya sıcak bakıyor.
Kevin N'Koudou bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıktı. Kamerunlu futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Kevin N'Koudou'ya sürpriz talip! Beşiktaş kadrosunda kendisine yer bulamayan futbolcuyu Başakşehir istiyor - Son Dakika