Kevin N'Koudou'ya sürpriz talip! Beşiktaş kadrosunda kendisine yer bulamayan futbolcuyu Başakşehir istiyor

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Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek zirveye ortak olan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yola devam edilmeyecek. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcu, Süper Lig'de kalıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE FORMA GİYMEYE SICAK BAKIYOR

Sezon sonunda Serdar Gürler ve Patryk Szysz dışında kanat oyuncusu bulunmayacak Başakşehir, Beşiktaş ile yolları ayıracak Kevin N'Koudou'yu renklerine bağlamak istiyor. Akşam'da yer alan habere göre İstanbul'da kalmaya sıcak bakan N'Koudou, Başakşehir'in resmi bir teklif yapması durumunda turuncu-lacivertli ekipte oynamaya sıcak bakıyor.

N'KOUDOU'NUN KARNESİ

Kevin N'Koudou bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maça çıktı. Kamerunlu futbolcu, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.