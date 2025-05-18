Mersin'de bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesince 3 parkurda organize edilen maratonda Türkiye'nin yanı sıra ABD, Singapur, Letonya, Hollanda, Tacikistan, Rusya ve Ukrayna'dan 658 sporcu yarıştı.

Erdemli ilçesinde bulunan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi Sahili'nden başlayan maratonda sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.

Maratonda 10 kilometrelik Kızkalesi, 33 kilometrelik Lamos ve 53 kilometrelik Kilikya ultra parkuru koşuldu.

Sporcular, parkurlarda Kızkalesi'nin yanı sıra Cennet-Cehennem Obrukları, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane Ören Yeri ve "Adam Kayalar" kabartmaları gibi tarihi yerleri de gördü.

Maratonu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de takip etti.

Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara törenle ödülleri verildi.

Maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

53 kilometre erkekler

1. Ömer Arabacı

2. Sahap Dede

3. Serdar Dursun

53 kilometre kadınlar

1. Ece Saraçoğlu

2. Feride Biliz

3. Çiğdem Topatan

33 kilometre erkekler

1. Şevket Kırık

2. Yaşar Köşebaşı

3. Deniz Kurum

33 kilometre kadınlar

1. Natalia Mamon (Türkiye)

2. Yaren Demirdöğenler

3. Berna Can Yıldırım

10 kilometre erkekler

1. Said Kerem Yetişir

2. Ömer Alhaje (Türkiye)

3. Stanislav Igoshin (Türkiye)

10 kilometre kadınlar

1. Anastasia Nikolaeva (Türkiye)

2. Olga Bondareva (Türkiye)

3. Ekaterina Budanova (Türkiye)