Kılınçkaya'dan Başkanlık Adaylığı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kılınçkaya'dan Başkanlık Adaylığı

Geniş Video İzle

İlhami Kılınçkaya, Türk masa tenisini global arenada yükseltmek amacıyla aday oldu.

24.09.2024 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Milli sporcu ve Masa Tenisi Milli Takımlar Teknik Direktörü İlhami Kılınçkaya, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Kılınçkaya, "Başkan adaylığım sürecinde en büyük hedefim, masa tenisi sporunu ülkemizde daha da yukarıya taşımak, altyapıdan yetişen genç yetenekleri dünya çapında birer şampiyon haline getirmek ve Türk masa tenisini global arenada saygın bir konuma getirmektir" dedi.

İlhami Kılınçkaya, 7 Kasım'da yapılacak Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Olağan Genel Kurulu ve başkanlık seçimi ile ilgili Ankara'da Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda federasyon başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Kılınçkaya, olimpiyat sporcuları ile birlikte tenis masası önünde kamera karşısına geçti. Kılınçkaya, 45 yıllık masa tenisi tecrübesine sahip olduğunu söyleyerek, "Antrenörlük kariyerim boyunca Türk sporunda marka olmuş Milli sporcularımızı yetiştirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadım. Yetiştirdiğim milli sporcularımızın uluslararası turnuvalarla birlikte Avrupa, Dünya ve Paralimpik Oyunları'nda bugüne kadar toplam 720 madalya kazanması spor hayatımın en büyük ve en anlamlı özeti oldu. Türk sporunda bugüne kadar böylesine değerli başarılara imza atmış sporcularımızın yanlarında olabilmek, onlara abilik yapabilmek, onların sadece başarılarında değil her zaman yanlarında olabilmek için bütün ömrümü bu kutsal işe adadım. Şimdi zaferlerle, madalyalarla işlediğim bu büyük bilgi birikim ve tecrübeyi büyük masa tenisi camiasıyla birlikte milyonlarca gencimize antrenörlerimize kulüplerimize aktarmayı hedefliyorum. Yıllardır masa tenisi sporunun içinde olan biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, devletimiz ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türk sporunun hak ettiği başarılara ulaşması için her türlü imkanı sağlamaktadır. Ancak mevcut yönetimin bahşedilen bu imkanları Türk sporuna ve sporcusuna gerektiği gibi kullanmaması, camiamızda birçok probleme sebep olmaktadır. Başkan adaylığım sürecinde en büyük hedefim, masa tenisi sporunu ülkemizde daha da yukarıya taşımak, altyapıdan yetişen genç yetenekleri dünya çapında birer şampiyon haline getirmek ve Türk masa tenisini global arenada saygın bir konuma getirmektir" dedi.

'MASA TENİSİNİ MARKA BRANŞ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Başkan adaylığı süreci ile ilgili hedeflerini ve projelerini anlatan Kılınçkaya, "Masa tenisi camiasının her bir üyesini bu yolculukta birlikte çalışmaya davet ediyorum. Şeffaf yönetim, güçlü altyapı ve başarılı sporcular ile hep birlikte, Türk masa tenisinin adını dünyaya duyuracağız. Türk sporunun en başarılı branşlarından olan para masa tenisinde bugüne kadar yaptıklarımız ortadadır. Yetiştirdiğim milli sporcularımızın ay-yıldızlı bayrağımızı yıllar boyunca en üst seviyede temsil ettiği ve madalyalarla Türk spor tarihine geçtiği bu büyük serüveni şimdi masa tenisi federasyonu çatısı altında 81 ile yayarak topyekün bir başarı silsilesini sporumuza kazandırmanın mücadelesini vereceğiz. Ankara'da sadece bir okuldan çıkan bu tarihi başarı hikayesini şimdi bütün Türkiye'ye yayarak masa tenisini Türk sporumuzda marka bir branş haline getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SPORCU ÖZTÜRK: KENDİSİNE SONSUZ DESTEK VERİYORUZ

Kılınçkaya'ya destek veren Milli masa tenisi sporcusu Abdullah Öztürk, çok önemli bir amaç için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Bizi yetiştiren, emek verip bugünlere getiren İlhami hocamız, başkanlık için adaylığını ilan etti. İlhami hocamın, masa tenisine destekleri olağanüstü seviyede. Yüzlerce sporcu, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları yetiştirmiş. Çok güzel bir yola çıktı, biz sporcular olarak da onun yanında olmayı seçtik. Hem olimpik hem de paralimpik branşlarını çok daha üst seviyelere çıkaracağından şüphemiz yok. Bu yolda kendisine sonsuz destek veriyoruz" dedi.

Milli sporcu Nesim Turan ise, "Bugün, sadece masa tenisi için değil, Türk sporu için tarihi bir ana tanık olmaya geldik. Bize yılarını veren hocamızın yanında olmak istedik. Hem olimpiyat hem de Paralimpik Oyunları'nda masa tenisinin adını daha çok duymak isteyen herkesin desteklerini istiyoruz. Biz önemli değiliz, bugün varız yarı yokuz. Ama önemli olan bu sporun geleceği. Umarım çok güzel günlere vesile oluruz" ifadelerini kullandı.

Kılınçkaya\'dan Başkanlık Adaylığı
Kaynak: DHA

Türkiye, Yaşam, Tenis, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kılınçkaya'dan Başkanlık Adaylığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:48 Ali Koç, İsmail Kartal’a haber yolladı: Sakın bunu yapma Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 80’lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı 80'lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı!
19:18 Guardiola’yı yıkan haber Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı Guardiola'yı yıkan haber! Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı
19:07 İstanbul’da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
18:49 Bu ifadeler çok konuşulur Galatasaray’dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması Bu ifadeler çok konuşulur! Galatasaray'dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
18:21 Trafikte sürücülere silahlı tehdit Gerçek bambaşka çıktı Trafikte sürücülere silahlı tehdit! Gerçek bambaşka çıktı
18:18 İran’da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var İran'da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var!
18:08 Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya’dan yanıt: Alçakça bir yalan Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
18:01 Eski sevgili dehşeti Genç kadın, kocası evde yokken katledildi Eski sevgili dehşeti! Genç kadın, kocası evde yokken katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 14:30:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kılınçkaya'dan Başkanlık Adaylığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement