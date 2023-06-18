Kim Min-Jae, Alman devi Bayern Münih'e transfer oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kim Min-Jae, Alman devi Bayern Münih'e transfer oluyor

18.06.2023 12:34

Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de şampiyonluk yaşayan Kim Min-Jae, Bayern Münih ile anlaştı. Manchester United ve Newcastle United'ın da ilgilendiği Güney Koreli savunmacı yıllık net 10 milyon euro maaş alacak.

Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de rüya gibi bir sezon geçirenm Kim Min-Jae, İtalyan ekibiyle Serie A şampiyonluğu yaşadı. Dünya devlerinin kapısında sıraya girdiği Güney Koreli savunmacı son kararını verdi.

TERCİHİ BAYERN'DEN YANA OLDU

Foot Mercato'nun haberine göre; Kim Min-Jae, kendisini isteyen takımlar arasında tercihini Bayern Münih'ten yana kullandı. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri, Alman deviyle artık son görüşmeleri yapıyor.

NET 10 MİLYON EURO KAZANACAK

Manchester United ve Newcastle United'ın da kadrosuna katmak istediği Kim Min-Jae'nin Bayern Münih'te yıllık net 10 milyon euro maaş alacağı iddia edildi.

Dünya devlerini peşine takan Kim Min-Jae, yeni takımını seçti! Yılda 10 milyon euro kazanacak
Dünya devlerini peşine takan Kim Min-Jae, yeni takımını seçti! Yılda 10 milyon euro kazanacak
YORUMLAR
500

Bayern Münih, Kim Min-Jae, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kim Min-Jae, Alman devi Bayern Münih'e transfer oluyor - Son Dakika


Son Dakika
14:01 Brezilya Milli Takımı Carlo Ancelotti'yi teknik direktörlüğe getiriyor
13:57 Brezilya'dan gelen haberle Jorge Jesus'un dünyası başına yıkıldı! Yeni hoca Carlo Ancelotti
13:41 Son Dakika! İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 3 şahsın cansız bedeni bulundu
13:37 Son Dakika! İzmir'de bir evde yabancı uyruklu 3 şahsın cansız bedeni bulundu
13:39 Burcu Esmersoy, rengarenk bikinileriyle pozlar verdi
13:35 Kim der 46 yaşında! Burcu Esmersoy rengarenk bikinileriyle şov yaptı
13:20 Fatih Karagümrük, Hırvat hoca Slaven Bilic ile görüşüyor
13:15 Slaven Bilic, Süper Lig'e dönüyor! İstanbul ekibinin başkanı ile ilk görüşme gerçekleşti
12:57 ABD'nin Nevada eyaletindeki kasaba çekirgelerin istilasına uğradı! Görenler "Kıyamet" alarmı zannetti
12:52 ABD'de bir kasabayı çekirgeler istila etti! Sosyal medyada "Bu bir kıyamet alameti" yorumları yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2023 14:06:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kim Min-Jae, Alman devi Bayern Münih'e transfer oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement