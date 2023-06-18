Fenerbahçe'den transfer olduğu Napoli'de rüya gibi bir sezon geçirenm Kim Min-Jae, İtalyan ekibiyle Serie A şampiyonluğu yaşadı. Dünya devlerinin kapısında sıraya girdiği Güney Koreli savunmacı son kararını verdi.
Foot Mercato'nun haberine göre; Kim Min-Jae, kendisini isteyen takımlar arasında tercihini Bayern Münih'ten yana kullandı. 26 yaşındaki futbolcunun menajeri, Alman deviyle artık son görüşmeleri yapıyor.
Manchester United ve Newcastle United'ın da kadrosuna katmak istediği Kim Min-Jae'nin Bayern Münih'te yıllık net 10 milyon euro maaş alacağı iddia edildi.
Son Dakika › Spor › Kim Min-Jae, Alman devi Bayern Münih'e transfer oluyor - Son Dakika