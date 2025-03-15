Kim ne kadar kazandı? İşte Türk takımlarının Avrupa\'dan elde ettiği gelir

Fenerbahçe'nin Rangers'a elenmesinin ardından bu sezon Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelirler belli oldu.

EN ÇOK GALATASARAY KAZANDI

Trabzonspor 1.1 milyon euro, RAMS Başakşehir 7.4 milyon euro, Beşiktaş 9.2 milyon euro, Fenerbahçe 14.8 milyon euro ve Galatasaray ise 17.6 milyon euro gelir elde etti.