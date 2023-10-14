Kırbaç cezası alması tartışılan Ronaldo'nun affedilmesi için "Pişmanım" demesi gerekiyor

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile oynanacak karşılaşma için Al Nassr ile İran'a giden Cristiano Ronaldo, burada portresini çizen engelli ressam Fatemeh Hamami ile buluşmuştu. Portekizli yıldızın bekar bir kadına sarılması ve dokunması ülkede olay olurken, kırbaç cezasıyla yargılanması gündeme geldi. Ronaldo'nun affedilmesinin tek yolu ise pişman olduğunu söylemesi.

ZİNA İLE EŞDEĞER TUTULUYOR

Sportface'de yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun Fatemeh Hamami'ye sarılması gündem oldu. İran'da bekar bir kadına sarılmak, zina ile eşdeğer tutulurken Portekizli yıldızın 99 kırbaç cezasıyla yargılanabileceği belirtildi. Dünyaca ünlü futbolcunun pişman olduğunu söylemesi durumunda affedileceği belirtiliyor.

İRAN'A BİR DAHA YOLUNUN DÜŞMESİ ZOR

Alman basınından RTL ise Cristiano Ronaldo'nun cezayı almasının mümkün olmadığını yazdı. Portekizli yıldızın ceza alsa bile fikstür gereği bir daha yolunun İran'a düşmeyeceğini, cezanın sadece İran sınırları içinde geçerli olacağı belirtildi.