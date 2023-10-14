 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kırbaç cezası alması tartışılan Ronaldo'nun affedilmesi için "Pişmanım" demesi gerekiyor - Son Dakika

Kırbaç cezası alması tartışılan Ronaldo'nun affedilmesi için "Pişmanım" demesi gerekiyor

Son Güncelleme: 14.10.2023 09:25

Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile buluşmuştu. İran yasalarına göre bekar bir kadına sarıldığı ve dokunduğu için 99 kırbaç cezasıyla yargılanması gündemde olan Portekizli yıldız, yalnızca suçunu kabul edip pişman olduğunu söylerse affedilecek.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile oynanacak karşılaşma için Al Nassr ile İran'a giden Cristiano Ronaldo, burada portresini çizen engelli ressam Fatemeh Hamami ile buluşmuştu. Portekizli yıldızın bekar bir kadına sarılması ve dokunması ülkede olay olurken, kırbaç cezasıyla yargılanması gündeme geldi. Ronaldo'nun affedilmesinin tek yolu ise pişman olduğunu söylemesi.

ZİNA İLE EŞDEĞER TUTULUYOR

Sportface'de yer alan habere göre, Cristiano Ronaldo'nun Fatemeh Hamami'ye sarılması gündem oldu. İran'da bekar bir kadına sarılmak, zina ile eşdeğer tutulurken Portekizli yıldızın 99 kırbaç cezasıyla yargılanabileceği belirtildi. Dünyaca ünlü futbolcunun pişman olduğunu söylemesi durumunda affedileceği belirtiliyor.

İRAN'A BİR DAHA YOLUNUN DÜŞMESİ ZOR

Alman basınından RTL ise Cristiano Ronaldo'nun cezayı almasının mümkün olmadığını yazdı. Portekizli yıldızın ceza alsa bile fikstür gereği bir daha yolunun İran'a düşmeyeceğini, cezanın sadece İran sınırları içinde geçerli olacağı belirtildi.

Kırbaç cezasıyla karşı karşıya olan Cristiano Ronaldo'nun affedilmesi için tek şart var

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırbaç cezası alması tartışılan Ronaldo'nun affedilmesi için 'Pişmanım' demesi gerekiyor - Son Dakika


Son Dakika
10:16 İsrail, sivillere 6 saat süre verdi! İzin verilen yollardan geçenlere saldırı olmayacak
10:04 Manchester United, Old Trafford'un ev sahibi tribününde 2 bin Galatasaraylı taraftarın maçı izlediğini doğruladı
10:02 Öğretmenler bakanlığın aldığı mesleki çalışma kararına tepkili: Mağduruz, geri çekilmeli
10:01 Hamas'tan Putin'e mesaj! Tek cümlelik açıklama ABD ve İsrail'i çıldırtacak
09:48 Metin Akpınar'ın kızlarından sonra 2 torunu da ortaya çıktı
09:08 Kırbaç cezası alması tartışılan Ronaldo'nun affedilmesi için "Pişmanım" demesi gerekiyor
08:33 Yahudi asıllı meclis üyesi, belindeki silahla Filistin'e destek gösterisi yapanlara gözdağı verdi
08:32 Turuncu ve gri kategorideki 2 terörist artık sarı torbada
08:20 Bir hafta içinde 3 saldırı! Engin Polat'a ait merkez bir kez daha kurşunlandı
08:10 Bu kadar ileri gidebileceğini kimse düşünmezdi! Modric'in Türkiye maçında ettiği skandal küfür ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2023 10:51:38. #1.11#
SON DAKİKA: Kırbaç cezası alması tartışılan Ronaldo'nun affedilmesi için "Pişmanım" demesi gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement