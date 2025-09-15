Kırıkkale'de EuroBasket 2025 Heyecanı: Vatandaşlar Dev Ekranda Milli Maçı İzledi - Son Dakika
Spor

Kırıkkale'de EuroBasket 2025 Heyecanı: Vatandaşlar Dev Ekranda Milli Maçı İzledi

15.09.2025 00:11  Güncelleme: 00:13
Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan A Milli Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 final maçı heyecanla izlendi. Belediye Başkanı Ahmet Önal, vatandaşlarla bir araya gelerek milli takıma destek verdi.

Kırıkkale'de vatandaşlar, EuroBasket 2025 finalinde A Milli Basketbol Takımı'nın Almanya ile oynadığı maçı Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan izledi.

Kırıkkale'de vatandaşlar, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maçı büyük bir heyecanla takip etti. Belediye tarafından Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekranda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla destekledi. Vatandaşların milli heyecanına, Belediye Başkanı Ahmet Önal da ortak oldu. Meydana gelerek hem öğrencilerle hem de ailelerle sohbet eden Başkan Önal, milli takımı vatandaşlarla birlikte izledi. Önal, sporun birlik ve beraberliği pekiştiren en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
