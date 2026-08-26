Kırklareli Hokeyde Şampiyon

Kırklareli'de yetenek taramalarıyla çim hokeyine kazandırılan sporcular, 17 Yaş Altı Kızlar Türkiye Hokey Şampiyonası'nda birinci olurken 10 sporcu, milli takım aday kadrolarına seçildi.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen yetenek taramaları ve altyapı çalışmaları, çim hokeyinde başarıları beraberinde getirdi.

Kırklareli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hokey Antrenörü ve Hokey İl Temsilcisi Mehmet Sezer, 2023 yılında göreve başlamasının ardından okullarda taramalar gerçekleştirerek yetenekli öğrencileri çim hokeyine yönlendirdi.

Okul koridorları, beton zeminler ve çim alanlarda başlayan tanıtım çalışmaları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz spor okulları ile performans gruplarına dönüştü.

Kentteki tesis imkanlarının da katkısıyla aktif hokey oynayan sporcu sayısı 120'ye ulaşırken, spor okullarındaki toplam kayıtlı sporcu sayısı 200'ü aştı.

Yürütülen çalışmaların ardından Kırklareli ekibi, 17 Yaş Altı Kızlar Türkiye Hokey Şampiyonası'nda birinci oldu.

Şampiyonluğun ardından kızlarda 8, erkeklerde ise 2 sporcu, milli takım aday kadrolarına çağrıldı.

"Önce yaptığımız işi sevdirmeye çalıştık"

Antrenör Mehmet Sezer, AA muhabirine, çim hokeyinde Kırklareli'yi ulusal ve uluslararası alanda başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çim hokeyinin Kırklareli'de 3 yıl öncesine kadar pek bilinmeyen bir branş olduğunu belirten Sezer, bir eldiven, stik (hokey sopası) ve topla okul koridorları ile çim alanlarda öğrencilere sporu tanıtmaya başladığını anlattı.

Okullarda yaptıkları taramalarla yetenekli sporcuları keşfettiklerini ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda okul sporlarından başlayarak okul takımlarını oluşturup oradaki yetenekli sporcularımızı kulüp adı altında yaz spor okullarında performans grubuna aldık. Önce okullarda tarama yapıp yetenekli sporcular keşfettik. Bana sürekli aileler ve veliler 'Neden çim hokeyi?' diye soruyor. Çünkü çim hokeyi, Kırklareli için çok önemli. Türkiye'de sayılı tesisler var, bunlardan biri de Kırklareli'de."

Çocukları kötü alışkanlıklardan korumayı ve sporu sevdirmeyi hedeflediklerini dile getiren Sezer, günlük antrenmanlara yaklaşık 60 sporcunun katıldığını kaydetti.

Çim hokeyini kentte futbol, basketbol ve voleybol gibi ilgi gören branşlar arasına sokmak için yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Sezer, şöyle devam etti:

"Biz ilk başladığımızda ailelerin bakış açısı futbol, basketbol ve voleybol gibi popüler branşlara olduğu kadar güçlü değildi. Ben önce arabamın arkasına sopaları koyup okul okul, bahçe bahçe gezdim. Bazen betonda, bazen çimin üstünde, bazen de okul koridorlarında çim hokeyini çocuklarımıza sevdirmeye çalıştım. Biliyorsunuz ki bir çocuğun kalbine dokunursanız o çocuk sizi asla bırakmaz. Biz önce yaptığımız işi sevdirmeye çalıştık. Çocuk sevdiği yere gelir, sevdiği yerde mutlu olur."

Sporcu sayısının kısa sürede hızla arttığını belirten Sezer, şu anda toplamda hokey oynayan 120 sporcu, 200'ün üzerinde de spor okullarında kayıtlı sporcu bulunduğunu belirtti.

Hedefleri ay-yıldızlı formayla başarı kazanmak

Sporculardan 14 yaşındaki Sevcan Yılmaz, yetenek taramasıyla çim hokeyine başladığını ve haftada 6 gün toplam 18 saat antrenman yaptığını söyledi.

17 yaş altında Türkiye şampiyonu olan kadroda yer aldığını ve milli takım kamplarına katıldığını belirten Sevcan, ay-yıldızlı formayla Kırklareli'yi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Sporculardan 12 yaşındaki Beren Baki ise çim hokeyi sayesinde ekran başında geçirdiği sürenin azaldığını ve daha sağlıklı bir yaşam alışkanlığı kazandığını belirtti.

Beren, takım olarak elde ettikleri Türkiye şampiyonluğundan büyük gurur duyduğunu kaydetti.