Kırkpınar'da Başpehlivanlar İlk Turda Güreşti - Son Dakika
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Kırkpınar'da Başpehlivanlar İlk Turda Güreşti

Kırkpınar\'da Başpehlivanlar İlk Turda Güreşti
05.07.2025 14:59
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Edirne'deki 664'üncü Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 16 başpehlivan ilk turda mücadele etti.

EDİRNE'de süren 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, baş kategorisinde güreşmeye hak kazanan 40 başpehlivandan 16'sı, ilk tur karşılaşmaları için çayıra çıktı.

Türkiye Geleneksel Güreşleri Federasyonu tarafından, CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde 40 kişiden oluşan başpehlivanlar, 664'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreş yapmaya hak kazandı. Toplam 5 torbadan oluşan başpehlivanlardan, kural gereği son 8 sırayı paylaşan beşinci gruptaki pehlivanlar, dördüncü torbadaki 8 pehlivanla ilk turda karşılaştı.

BAŞPEHLİVANLIKTA İLK TURDA 16 PEHLİVAN GÜREŞTİ

Toplam 16 başpehlivanın ilk tur karşılaşması yaptığı kuralarda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Özkan YılmazAbdullah Güngör, Kürşat Şevki Korkmaz – Tolga Turan, Mustafa Batu – Hamza Köseoğlu, Yunus Emre Yaman – Güngör Erkin, Furkan Durmuş AltınOnur Balcı, Seçkin Duman – Turan Balaban, Osman Aynur – Salih Erinç, Yalçın Ünal – Rıza Yıldırım

8 PEHLİVAN İLK 32'YE KALDI

Kuralarını çeken başpehlivanlar, başcazgır Emin Ger tarafından salavatlanarak çayıra salındı. Kırkpınar'da rakiplerini yenen Furkan Durmuş Altın, Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Mustafa Batu, Osman Aynur, Yalçın Üncül, Seçkin Duman, Özkan Yılmaz ikinci tura yükselip, adını ilk 32'nin içerisine yazdırdı.

İKİNCİ TUR GÜREŞLERİ 15.30'DA

Saat 15.30'da başlayacak ikinci tur güreşlerinde güreşecek 32 başpehlivanın isimleri şu şekilde:

Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım, Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel, Furkan Durmuş Altın, Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Mustafa Batu, Osman Aynur, Yalçın Üncül, Seçkin Duman, Özkan Yılmaz

Kaynak: DHA

Etkinlik, Kültür, Edirne, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da Başpehlivanlar İlk Turda Güreşti - Son Dakika

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