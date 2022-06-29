Kırkpınar'da güreşecek pehlivanların kayıtları başladı, rekor katılım bekleniyor - Son Dakika
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Kırkpınar'da güreşecek pehlivanların kayıtları başladı, rekor katılım bekleniyor

29.06.2022 10:29

- Kırkpınar'da güreşecek pehlivanların kayıtları başladı, rekor katılım bekleniyor 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri başladı.

- Kırkpınar'da güreşecek pehlivanların kayıtları başladı, rekor katılım bekleniyor

EDİRNE - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt işlemleri başladı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 1 Temmuz Cuma sabahı başlayıp 3 Temmuz Pazar akşamı bitecek olan 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek olan pehlivanların kayıt işlemleri başladı.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde pehlivanların kilosuna göre güreşeceği boy belirleniyor. Güreşlere 2019 yılında 2 bin 380, 2021 yılında ise pandemi nedeniyle 2 bin 160 pehlivan kayıt yaptırmıştı. Yarın mesai bitimiyle birlikte sona erecek kayıtlarda 3 binden fazla pehlivanın kayıt yaptırması bekleniyor.

Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ziya Ünlü, bu yıl 3 bin pehlivanın başvuru yapmasını beklediklerini söyledi. Bu sabah itibariyle başlayan kayıt işlemlerinin yarın akşam saat 18.30'a kadar süreceğini anlatan Ünlü, pehlivanları 14 boyda kilolarına göre kategorilere ayırdıklarını ifade etti.

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kırkpınar'da güreşecek pehlivanların kayıtları başladı, rekor katılım bekleniyor - Son Dakika

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