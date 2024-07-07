Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Mustafa Taş ve Yusuf Can Zeybek karşılaşacak - Son Dakika
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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Mustafa Taş ve Yusuf Can Zeybek karşılaşacak

Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nde finalde Mustafa Taş ve Yusuf Can Zeybek karşılaşacak

Edirne'de düzenlenen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde, 2022 yılı başpehlivanı Mustafa Taş ile geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek karşı karşıya gelecek. Mustafa Taş, Serhat Gökmen'i yenerek finale çıkarken, Yusuf Can Zeybek ise Hüseyin Gümüşalan'ı eleyerek finale adını yazdırdı.

07.07.2024 18:00
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Edirne'de gerçekleştirilen 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde final güreşi yapacak iki isim belli oldu. Büyük organizasyonun finalinde 2022 yılı başpehlivanı Mustafa Taş ile geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek karşılaşacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi'nde, Kırkpınar'a katılmaya hak kazanan 40 başpehlivandan adını yarı finale yazdıran dört pehlivanın karşılaşmaları geride kaldı. Rakibi Serhat Gökmen'i yenen 2022 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Mustafa Taş adını finale yazdırdı. Geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ise Hüseyin Gümüşalan yenerek finale çıktı.

KİMLERİ ELEDİLER?

Finalistlerden Mustafa Taş, finale gelene kadar 2'nci turda Turan Balaban, 3'üncü turda Orhan Okulu, 4'üncü turda Enes Doğan ve yarı finalde Serhat Gökmen'i yendi.

Yusuf Can Zeybek ise finale gelene kadar 2'nci turda Kürşat Şevki Korkmaz, 3'üncü turda Yıldıray Akın, dördüncü turda Mustafa Arslan ve yarı finalde de Hüseyin Gümüşalan'ı eledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Mustafa Taş ve Yusuf Can Zeybek karşılaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Mustafa Taş ve Yusuf Can Zeybek karşılaşacak - Son Dakika
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