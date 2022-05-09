Kırmızı beyazlı kulaçlar Portekiz biletini aldı - Son Dakika

Antalyaspor Yüzme Takımı 6-8 Mayıs tarihleri arasında Alanya Kleopatra sahilinde gerçekleşen Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme Genç Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonasına katıldı.

Alanya Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen yarışlara 19 sporcu ve 3 antrenör ile katılan kırmızı beyazlılar açık su yarışlarında elde ettikleri derecelerle Türkiye'nin en çok konuşulan sporcularından oldular.

Milli takım seçmesi ve Türkiye şampiyonası niteliği taşıyan yarışların birinci gününde düzenlenen 5 bin metre yarışında Antalyaspor'un rekortmen yüzücüleri Emir Batur Albayrak ve Sevim Eylül Süpürgeci erkeklerde ve kızlarda Türkiye şampiyonluğunu kimseye kaptırmazken; takımın başarılı isimlerinden Talya Erdoğan da aynı yarışta Türkiye 2.'si oldu. 7 bin 500 metrede yarışan Antalyasporlu Poyraz Şan Aşkın ise Türkiye 3.'sü olarak kürsüye Antalyaspor bayrağını taşıyan bir diğer sporcu oldu.

Antalyaspor yüzme takım sporcularının hepsinin başarı ile tamamladığı yarışlar sonucunda madalyaya uzanan sporcular Emir Batur Albayrak, Sevim Eylül Süpürgeci, Talya Erdoğan ve Poyraz Şan Aşkın 3-5 Haziran tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleşecek olan Avrupa Gençler Açık Su Yüzme müsabakalarında yarışacak olan milli takım kadrosuna davet aldılar. - ANTALYA