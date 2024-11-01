Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu - Son Dakika
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Spor

Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu

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UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verdi. Portekizli çalıştırıcı, 7 Kasım'da deplasmanda oynanacak AZ Alkmaar karşılaşmasında kulübedeki yerini alamayacak.

01.11.2024 17:45
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Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan Manchester United maçında kırmızı kart gören teknik direktör Jose Mourinho'nun cezası belli oldu.

1 MAÇ CEZA ALDI

UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.

AZ ALKMAR MAÇINDA YOK

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile 7 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak. Portekizli teknik adam, Hollanda ekibiyle oynanacak maçta takımın başında olamayacak. Jose Mourinho'nun cezası, Slavia Prag maçında sona erecek ve Çek ekibiyle oynanacak maçta kulübede yer alabilecek.

Kırmızı kart gören Jose Mourinho\'nun cezası belli oldu

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Son Dakika Spor Kırmızı kart gören Jose Mourinho'nun cezası belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Burak Gürsoy:
    oe ferhat adanada mıssın galiba anene slam sle 87 6 Yanıtla
  • OE ferat:
    kötü insanlara yapıalcak haktır neco, burada insanları tahrik eden o, çok kulhakkı da yiyor... çıkackatır acısı 49 2 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    morunyo takımın başında yoksa Fenerbahçe yener kesin 11 6 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Zortinyo 10 4 Yanıtla
  • Neco:
    Anneler kirmizi cizgimiz lütfen anneleri karistirmadan kavga edin, o da senin annene selam söylerse napacaksin ayip cok ayip 8 3 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Çok sevindim 5 6 Yanıtla
  • res:
    Mori ya, yine bi açıklama yapar hakemler ve gazeteciler hakkında 4 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    gobek atar simdi fbde gozukmemek maksadi o 1 2 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    Avrupa da yapı yok mu acur macun 1 2 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Uefa fifa fb ye karşı yapı oluşdurdu 0 1 Yanıtla
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