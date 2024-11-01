Kırmızı kart gören Jose Mourinho\'nun cezası belli oldu

Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında oynanan Manchester United maçında kırmızı kart gören teknik direktör Jose Mourinho'nun cezası belli oldu.
UEFA Disiplin Kurulu, Manchester United maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç ceza verildiğini açıkladı.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında AZ Alkmaar ile 7 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak. Portekizli teknik adam, Hollanda ekibiyle oynanacak maçta takımın başında olamayacak. Jose Mourinho'nun cezası, Slavia Prag maçında sona erecek ve Çek ekibiyle oynanacak maçta kulübede yer alabilecek.
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