Belediye personelinin Kırşehir FK bayrağına basmasına kulüp başkanından tepki - Son Dakika
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Belediye personelinin Kırşehir FK bayrağına basmasına kulüp başkanından tepki

29.07.2022 13:49
Belediye personelinin Kırşehir FK bayrağına basmasına kulüp başkanından tepki

Kırşehir Belediyesi itfaiyesinin tatbikat sırasında Kırşehir FK flaması ve bayrağına basmasına ilişkin Kırşehir FK Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun, "Kırşehir FK kulüp flaması ve bayrağının ayaklar altına alınması hepimizi yaraladı" dedi.

Kırşehir Belediyesi itfaiyesinin tatbikat sırasında Kırşehir FK flaması ve bayrağına basmasına ilişkin Kırşehir FK Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun, "Kırşehir FK kulüp flaması ve bayrağının ayaklar altına alınması hepimizi yaraladı" dedi.

Kırşehir Belediyesi itfaiyesinin kendi bünyesinde yaptığı tatbikatta şehrin tek takımının bayrağına basması sonrası Kırşehir FK Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun, İHA muhabirine açıklamada bulundu.

Torun, kasıt aramadığını ama yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü ve bayrak üzerinde Türk bayrağının da bulunduğunu söyleyerek belediyenin gereğini yapacağını düşündüğünü söyledi. Torun, "Haber siteleri ve sosyal medyada belediye itfaiye personelinin tatbikat yaparken Kırşehir FK flaması ve bayrağı üzerinde fotoğrafları gündeme düştü. Tatbikat noktasında sorun söz konusu değil ama Kırşehir FK üzerinde Türk bayrağını da taşıyan, şehrimizde binlerce insanın gönül verdiği, özellikle belediye ve halkın emeklerinin olduğu bir kulüp ve manevi hacmi de çok yüksek" ifadelerini kullandı.

"Flama ve bayrağın ayaklar altında olması hepimizi yaraladı"

Kırşehir Futbol Kulübü bayrak ve flamasının ayaklar altında olmasının Kırşehir'de herkesi yaraladığını aktaran Kulüp Başkanı Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu konuda kasıt aramıyoruz. Manevi değeri olan simge ve objelere karşı hassasiyetle yaklaşılması gerektiğini hatırlatıyoruz. Belediyenin bu konu ile ilgili gerekli işlemleri yapacağını da düşünüyorum. Haberler sonrası belediye yöneticileri de arayarak üzüntülerini belirttiler."

Belediye itfaiye ekibi ise resmi sosyal medya hesabından stajyer ve personeline ileri düzey kurtarma eğitimi verdiği açıklamasını yapmıştı. - KIRŞEHİR

YORUMLAR
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Alevlerin arasında kalan kaplumbağa, son anda kurtarıldı Alevlerin arasında kalan kaplumbağa, son anda kurtarıldı Kırşehir'de itfaiye personeline uygulamalı ileri düzey kurtarma eğitimi verildi Kırşehir'de itfaiye personeline uygulamalı ileri düzey kurtarma eğitimi verildi
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Kırşehir, İtfaiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Belediye personelinin Kırşehir FK bayrağına basmasına kulüp başkanından tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Belediye personelinin Kırşehir FK bayrağına basmasına kulüp başkanından tepki - Son Dakika
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