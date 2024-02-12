Kırşehir'de düzenlenen Muaythai Bölge Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Spor

Kırşehir'de düzenlenen Muaythai Bölge Şampiyonası sona erdi

Kırşehir\'de düzenlenen Muaythai Bölge Şampiyonası sona erdi

Kırşehir'de düzenlenen Gençler, 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Bölge Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya 600 sporcu ve antrenör katıldı. Zorlu ve çekişmeli geçen müsabakaları çok sayıda sporsever takip etti. Dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir, Kırşehir'e ev sahipliği ve katkıları için teşekkür etti.

12.02.2024 14:55  Güncelleme: 14:56
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Kırşehir'de düzenlenen Gençler, 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Bölge Şampiyonası sona erdi.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, Eskişehir, Ankara, Sivas, Konya, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Yozgat'tan 600 sporcu ve antrenör katıldı.

Salonu dolduran çok sayıda sporsever, zorlu ve çekişmeli geçen müsabakaları takip etti.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkan Halil Demir, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kırşehir'e ev sahipliği ve katkıları için teşekkür etti.

Kaynak: AA

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