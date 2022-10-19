Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı İskenderunspor'u uzatma dakikalarında attığı gol ile 1-0'lık skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Kaynak: DHA

Harun Reşit, Kırşehir, Kızılay, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kırşehir spor haberleri | Kırşehir FK, İskenderunspor'u Türkiye Kupası'nın dışına itti - Son Dakika

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