Kız Öğrenciler İçin Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Spor

Kız Öğrenciler İçin Futbol Turnuvası

İzmir Karşıyaka'da kız öğrenciler için düzenlenen futbol turnuvasında 7 okuldan 8 takım mücadele etti.

12.05.2025 11:12
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İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki ortaokullarda kız öğrencilerin önünü açarak hayallerini gerçekleştirmek ve Türkiye'de gelişen kadın futboluna katkı sunmak amacıyla futbol turnuvası düzenlendi. 7 okulun toplam 8 takım halinde katıldığı turnuvada kıyasıya mücadele yaşandı. Karşıyaka Halk Eğitimi Merkez Müdürü Ali Yoksul, "Ülkemizde kadın futbolu yeni gelişiyor. Amacımız kız çocuklarımızın futbola olan ilgilerini geliştirmek. Yetenekli çocukları seçerek Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü'nde lisans çıkartıp ilerde büyük kulüplere hatta Milli Takım'a kadar önlerini açmak" dedi.

Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü, 'Kız Çocuklarının Sosyalleşmesi ve Hayallerini Gerçekleştirmesine Merhaba' adlı altında proje başlattı. Bu kapsamda Karşıyaka ilçesindeki ortaokullarda öğrenim gören 5, 6 ve 7'nci sınıflardaki kız öğrencilerden kurulan kız futbol takımları arasında turnuva düzenlendi. Turnuvaya Cemil Akyüz Ortaokulu, Karşıyaka Ortaokulu, Karşıyaka İmam Hatip Ortaokulu, Metin Aşıkoğlu Ortaokulu, Fevzipaşa Ortaokulu ve Hasan Pınarçalı Ortaokulu birer, Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu ise 2 takımla katıldı. Turnuva 28 Nisan'da başladı. Karşıyaka Halk Eğitimi Merkez Müdürü Ali Yoksul, "Ülkemizde kadın futbolu yeni gelişiyor. Amacımız kız çocuklarımızın futbola olan ilgilerini geliştirmek. Onlara futbolu sevdirmek. Yetenekli çocukları seçerek Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi Spor Kulübü'nde lisans çıkartıp ilerde büyük kulüplere hatta Milli Takım'a kadar önlerini açmak" dedi.

Kızların futbolu çok sevdiğini de belirten Yoksul, "Turnuvaya ilgili büyük veliler de izlemeye geliyor. Eğlenceli ve çekişmeli maçlar oluyor. İlk 4'e kupa, ayrıca tüm katılanlara da 'katılım belgesi' vereceğiz" diye konuştu.

SÜPERLİG'TEN DAHA HEYECANLI

Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi Antrenör Gurbet Göktaş, "Turnuvaya Müthiş bir ilgi var. Çocuklar sonrasında yeni bir organizasyon daha istiyor. 2 aylık bir hazırlık çalışması sonrası buralara geldiler. Süper Lig'den daha heyecanlı diyebilirim" dedi.

Cemil Akyüz Ortaokulu 5'nci sınıf öğrencisi Yağmur Aydın (10) da "Futbolu seviyorum. İleride futbolcu olmak isterim. Eğlenceli ve güzel etkinlik. Forvette oynuyorum. 4 gol attım. Hedef maçı kazanmak" dedi.

Aynı okuldan 7'nci sınıf öğrencisi Ecem Çevik (12) de "Turnuvanın düzenlenmesi çok güzel. Orta sahada oynuyorum. Gol de attım. Hedef şampiyonluk" dedi.Hasan Pınarçalı Ortaokulundan 8'nci sınıf öğrencisi Gülşah Ceylan (14) da "Turnuvanın düzenlenmesine çok sevindim. Futbolu keyifle izliyorum. Bisiklet sporuyla da ilgileniyorum. Okulumu temsilen geldim. Şampiyon olup okuluma kupa götürmek istiyorum. Kaleciyim" dedi.

Aynı okuldan 7'nci Sınıf Öğrencsi Eylül Yıldırım (13) da "Turnuvayı beğendim. Kulüp sporcusuyum. Futbol oynuyorum. Hayalim Milli Takım'da oynamak. Eğer çabalarsam azimle bir gün başarabilirim. Kanatlarda ve orta sahada oynuyorum. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Haber: Kadir ÖZEN - Kamera: Tekİn GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kız Öğrenciler İçin Futbol Turnuvası - Son Dakika

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