Kızılyıldız Liderliği Ele Geçirdi - Son Dakika
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Spor

Kızılyıldız Liderliği Ele Geçirdi

THY Avrupa Ligi'nde 4. hafta sonunda Kızılyıldız liderliğe yükseldi, Fenerbahçe ve Efes karışık sonuçlar aldı.

19.10.2024 10:47
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Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde sezonun ilk çift maç haftasının sonunda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız liderliğe yükseldi.

Lig usulünde oynanan normal sezonda 18 takım salı ve çarşamba günleri 3. hafta, perşembe ve cuma günleri ise 4. hafta karşılaşmalarına çıktı.

Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko 3. hafta maçında Kızılyıldız'a sahasında 76-57 kaybederek sezonun ilk yenilgisini aldı. Bu maçtan 2 gün sonra 4. haftada Almanya'da Alba Berlin'e konuk olan sarı-lacivertliler, rakibini 78-71 yendi. Fenerbahçe Beko, 4 hafta sonunda 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

Anadolu Efes de çift maç haftasında bir galibiyet aldı. Lacivert-beyazlılar Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan 3. hafta maçında Maccabi Playtika'ya 93-91 kaybetti. Anadolu Efes, dün ise Yunan ekibi Olympiakos'u sahasında Shane Larkin'in etkili oyunuyla 91-89 yendi. Lacivert-beyazlılar ikişer galibiyet ve yenilgiyle 4. haftayı 9. sırada tamamladı.

Liderliğe Kızılyıldız yükseldi

THY Avrupa Ligi'nde 4. haftanın sonunda liderlik koltuğu yine el değiştirdi ve zirveye Kızılyıldız yerleşti.

Sırp temsilcisi, çift maç haftasında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 76-57 yenerken, sahasında Barcelona'ya uzatma sonucunda 98-84 mağlup oldu.

Ligde 3 galibiyet, 1 yenilgisi olan Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nin formatı gereği uzatmalarda atılan sayıların toplam sonuca eklenmemesiyle 4. haftayı averajla lider tamamladı.

Son şampiyon üst üste 2 yenilgi aldı

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, çift maç haftasını istediği gibi geçiremedi.

Ligin yeni ekibi Paris Basketbol'a deplasmanda 84-80 kaybeden Yunan ekibi, haftanın en önemli maçında İspanya'da Real Madrid'e ise 90-86 kaybetti. İlk yenilgilerini bu hafta alan Panathinaikos AKTOR, ikişer galibiyet ve mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor.

Avrupa Ligi'nde ilk 4 hafta sonunda namağlup takım kalmazken, İtalyan ekibi Virtus Segafredo Bologna galibiyet alamayan tek takım oldu.

Avrupa'daki Türk oyuncuların performansı

Avrupa'da forma giyen Türk basketbolculardan Cedi Osman ve Ömer Faruk Yurtseven haftayı yenilgiyle kapattı.

Monaco'da oynayan Furkan Korkmaz sakatlığı nedeniyle takımının iki maçında da süre alamadı.

Panatihinaikos AKTOR'daki milli basketbolculardan Cedi Osman, Paris Basketbol maçında 3, Real Madird deplasmanında ise 13 sayı kaydetti. Ömer Faruk ise Paris Paskebol karşısında 2, Real Madrid maçında ise 8 sayı attı.

MVP'ler Vezenkov ve Larkin

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının En Değerli Oyuncular'ı (MVP) Olympiakos'tan Sasha Vezenkov ve Anadolu Efes'ten Shane Larkin oldu.

Ligde 3. haftada Olympiakos'un EA7 Emporio Armani Milan'ı 89-68 yendiği maçta Vezenkov, 22 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistlik performansıyla 31 verimlilik puanı topladı. Vezenkov, 2. haftadan sonra 3. haftanın da MVP'si olmayı başardı.

THY Avrupa Ligi'nde 4. haftanın MVP'si ise Anadolu Efesli Shane Larkin oldu. Lacivert-beyazlıların 91-89 kazandığı Olympiakos maçında 24 sayı, 2 ribaunt ve 4 asistle mücadele eden Larkin, 30 verimlilik puanı alarak haftanın MVP'si olmayı başardı.

Sonuçlar ve puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 3 ve 4. haftanın sonuçları ve puan durumu şöyle:

3. Hafta:

Alba Berlin-LDCL ASVEL: 84-79

Fenerbahçe Beko-Kızılyıldız: 57-76

Maccabi Playtika-Anadolu Efes: 93-91

Olympiakos-EA7 Emporio Armani Milan: 89-68

Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris: 68-71

Paris Basketbol-Panathinaikos AKTOR: 84-80

Baskonia-Real Madrid: 76-72

Partizan- Bayern Münih: 86-78

Barcelona-Monaco: 86-71

4. Hafta:

Alba Berlin-Fenerbahçe: 71-78

Maccabi Playtika-Partizan: 79-91

EA7 Emporio Armani Milan-Zalgiris: 82-85

Real Madrid-Panathinaikos AKTOR: 90-86

Bayern Münih-Paris Basketbol: 109-107

Monaco-Virtus Segafredo Bologna: 101-85

Anadolu Efes- Olympiakos: 91-89

Kızılyıldız-Barcelona: 94-98 (uzatmada)

LDLC ASVEL-Baskonia: 76-69

Puan durumu:

TakımOGMAYAv.P
1- Kızılyıldız431318289297
2- Barcelona431325302237
3- Monaco431350330207
4- Zalgiris43129829177
5- Fenerbahçe Beko43130029647
6- Panathinaikos AKTOR42215514786
7- Olympiakos422323309146
8- Partizan42234533876
9- Anadolu Efes42233633246
10- Real Madrid422344345-16
11- LDLC ASVEL422145150-56
12- Baskonia422304308-26
13- Maccabi Playtika422340349-96
14- Bayern Münih422363376-136
15- Paris Basketbol413342348-65
16- Alba Berlin413305332-275
17- EA7 Emporio Armani Milan413309341-325
18- Virtus Sagafredo Bologna4-4305335-304

Haftanın maçı: Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR

THY Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en dikkati çeken maçında Fenerbahçe Beko, son şampiyon Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi 25 Ekim Cuma günü saat 20.45'te sarı-lacivertlilerle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşacak. Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven de ilk kez eski takımına, Panathinaikos formasıyla rakip olacak.

Geçen yıl Dörtlü Final'de de karşılaşan iki takımın maçı Avrupa Ligi'nde haftanın maçı olarak gösteriliyor.

THY Avrupa Ligi'nde sezonun 5. haftasının maç programı şöyle:

23 Ekim Çarşamba:

21.30 Partizan-Virtus Sagafredo Bologna (Belgrad Arena)

24 Ekim Perşembe:

20.00 Zalgris-Maccabi Playtika (Zalgirio Arena)

20.00 Monaco-Paris Basketbol (Gaston Medecin)

21.30 Baskonia-Alba Berlin (Buesa Arena)

21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Anadolu Efes (Unipol Forum)

21.45 Real Madrid-Kızılyıldız (Wizink Center)

25 Ekim Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR (Ülker)

21.30 Barcelona-LDLC ASVEL (Palau Blaugrana)

21.45 Bayern Münih-Olympiakos (Sap Garden)

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Sırbistan, Basketbol, Efes, Spor, Son Dakika

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