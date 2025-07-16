SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da yeni transferlerden genç pasör Viktoriia Kobzar, Rusya Milli Takımı'na davet edildi. Viktoriia Kobzar, Rusya A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 7-18 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği hazırlık kampı kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki pasör sezon öncesi çalışmalarına 28 Temmuz'da Aydın temsilcisiyle başlayacak. Takımıyla ilk etap kampında yer aldıktan sonra milli takım için ülkesine dönecek olan Kobzar, hazırlık sürecinde Rusya formasını terletecek. Milli görevini tamamlamasının ardından tekrar Türkiye'ye dönerek Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Sultanlar Ligi sezon hazırlıklarına katılacak.