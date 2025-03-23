Kocaeli Amatör Futbol Maçında Kavga

Kocaeli'de amatör futbol maçında saha savaş alanına döndü. 2 ayrı maçta da futbolcular tekme ve yumruklarla kavga ederken yaşanan olayı taraftarlarda dahil oldu.

U18 Ligi 1. Küme A Grubu'nda Avni Kalkavan Stadı'nda oynan son hafta mücadelesinde lider Hisareyn ile ikinci Güneşspor karşı karşıya geldi. Maç sırasında saha, savaş adeta alanına döndü. Futbolcular tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Polis ekipleri araya girerek sporcuları zorlukla ayırarak sakinleştirdi.

2. Amatör Lig B Grubu'nda Körfez Esentepe Stadı'nda Körfez Olimpik ile Çubuklubala arasında oynanan maçta da manzara değişmedi. Futbolcular arasında küfür sebebiyle sahada yaşanan kavgaya taraftarlarda müdahil oldu. Taraftarda uçan tekmelerle kavgaya karışarak futbolcuları darp etti. Polisler kavgayı güçlükle ayırdı. - KOCAELİ